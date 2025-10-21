Jedermannserie 2025 startet in Rain mit veränderter Strecke

Mit 308 Voranmeldungen für den Hauptlauf, 125 Anmeldungen zur Kurzstrecke und 14 Walker für den ersten Lauf der fünfteiligen Jedermannserie der LG Donau-Ries zeichnet sich auch für das Jahr 2025 eine große Beteiligung ab. So hohe Anmeldezahlen gab es im Vorfeld noch nie. Der Startschuss fällt am Sonntag, 26. Oktober, um 10 Uhr am Georg-Weber-Stadion in Rain durch Bürgermeister Karl Rehm.

In Rain müssen die Teilnehmer aufgrund der aktuellen Arbeiten am Lechdamm eine Streckenänderung in diesem Bereich in Kauf nehmen Die Streckenlänge bleibt trotz der Baustelle aber dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt Rain und der LEW nahezu unverändert.

Der Serien- und der Vorjahressieger nehmen erneut an der Jedermannserie teil

2025 stellt sich der mehrfache Seriengewinner Tobias Gröbl (LG Zusam) wieder der Konkurrenz, nachdem 2024 der Seriensieg an seinen Vereinskamerad Andreas Beck vor Sufiyaan Ashaaloo (TSV Oettingen) ging. Beide Läufer gehen auch in diesem Jahr an den Start. Bei den Frauen stehen neben der Vorjahressiegerin Theresa Griesbach (LG Warching), Melinda Kaufmann (TSV Oettingen) und Laura Popp (VSC Donauwörth) als Favoriten in der Startliste. Um in die Serienwertung zu gelangen, ist die Teilnahme an vier der fünf Läufe erforderlich. Es wird neben der Hauptstrecke von circa zehn Kilometern Länge, noch eine Kurzstrecke (drei bis vier Kilometer) und eine Strecke (etwa sieben Kilometer) für Walker angeboten.

Die Siegerehrung zur Gesamtserie findet im Anschluss an den Schlusslauf mit einer gebührenden Abschlussveranstaltung in Wemding statt. Eine Anmeldung für die Serie oder für einzelne Läufe ist immer noch möglich. Die Anmeldung für die Einzelläufe erfolgt wie stets vor Ort bis 20 Minuten vor dem Start.

Läufe in Mönchsdeggingen, Oettingen, Harburg und Wemding

Die weiteren Läufe der Serie: am 9. November (Mönchsdeggingen), 23. November (Oettingen), 30. November (Harburg), 14. Dezember (Wemding). Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden auf der Homepage der LG Donau-Ries veröffentlicht (https://serie.lg-donau-ries.de). (AZ)