Die Ligeneinteilung im Kreis Donau ist fix

Nach Ablauf der rund einwöchigen Einspruchsfrist steht die Ligeneinteilung im Fußball-Kreis Donau nun fest. Die wenigen Anpassungen, die die Spielleitung bei der Einteilung noch vornahmen, erfolgten laut Kreisspielleiter Jürgen Friedrich unter Einbeziehung aller bekannten Informationen umsichtig, gerecht und satzungskonform.

Im Vergleich zur vorläufigen Einteilung nahmen die Spielleiter nur wenige Veränderungen vor, was die Ligen mit Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries betrifft. In Kreisliga Nord sowie den beiden Kreisklassen Nord 1 und 2 bleibt alles beim Alten. Aus der A-Klasse Nord 1 wurde die Eintracht Tagmersheim/Rögling/Blossenau in die A-Klasse Nord 2 geschoben. Den dadurch freigewordenen Platz in der A-Klasse Nord 1 nimmt nun die Zweite Mannschaft der neuen SG Möttingen/Mönchsdeggingen ein, die zuvor in der Kreisklassen-Reserve eingeteilt war und durch die Verschiebung nun aufstiegsberechtigt ist. Ein Team mehr gibt es in der A-Klasse Nord 2 durch die Zuordnung von T.R.B. aber nicht, denn die SG Finningen/Mödingen-Bergheim wechselt in die A-Klasse West 4, wo nun 13 statt zuvor zwölf Teams kicken. (sut)

Kreisliga West

FC Günzburg

SC Altenmünster

SC Bubesheim

SpVgg Wiesenbach

SSV Glött

SSV Neumünster-Unterschöneberg

SV Neuburg/Kammel

SV Scheppach

TSG Thannhausen

TSV Balzhausen

TSV Offingen

TSV Ziemetshausen

Türk Gücü Lauingen

Türkiyemspor Krumbach

Kreisliga Nord

(SG) Ebermergen/Mündling

FC Mertingen

FSV Buchdorf

FSV Reimlingen

SG Alerheim

SSV Dillingen

SV Donaumünster-Erlingshofen

SV Ehingen-Ortlfingen

SV Mauren

TSV Hainsfarth

TSV Monheim

BC Schretzheim

FC Lauingen

SV Holzkirchen

Kreisklasse West 1

(SG) Kammeltal

(SG) Kötz

(SG) Münsterhausen/Mindeltal

DJK Breitenthal

FC Ebershausen

SpVgg Ellzee

SpVgg Krumbach

SV Mindelzell

SV Obergessertshausen

SV Waldstetten

TSV Krumbach

TSV Langenhaslach

VfR Jettingen 2

TSV Ziemetshausen 2

Kreisklasse West 2

(SG) Wittislingen/Ziertheim

FC Weisingen

SG Reisensburg-Leinheim

SpVgg Bachtal

SV Aislingen

SV Grün Weiß Baiershofen

SV Holzheim/Dillingen

SV Kicklingen-Fristingen

SV Villenbach

TGB Günzburg

TSV Burgau

TSV Wasserburg

TV Gundelfingen

FC Lauingen 2

Kreisklasse Nord 1

(SG) Jura Kickers

(SG) Niederhofen-Hausen

(SG) Wemding/Wolferstadt

FSV Marktoffingen

FSV Flotzheim

Lauber SV

SC Wallerstein

Sportclub D.L.P.

SpVgg Deiningen

SpVgg Ederheim

SV Megesheim

SV Schwörsheim-Munningen

TSV Oettingen

(SG) TSV Möttingen/Mönchsdeggingen

Kreisklasse Nord 2

(SG) Lutzingen/Unterliezheim

(SG) Oberndorf/Eggelstetten

Fatih Spor Bäumenheim

FC Donauried

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam

SC Tapfheim

SpVgg Altisheim-Leitheim

SpVgg Riedlingen

SSV Höchstädt

SV Wortelstetten

TSV Harburg

TSV Unterthürheim

TSV Binswangen

TSV Wertingen 2

A-Klasse West 1

Eintracht Autenried

FC Schönebach

FC GW Ichenhausen

SC Ichenhausen

SV Deisenhausen-Bleichen

SV Hochwang

(SG) Wiesenbach 2/Behlingen 1

SV Neuburg/Kammel 2

TSG Thannhausen 2

TSV Balzhausen 2

Türkiyemspor Krumbach 2

(SG) Münsterhausen/Mindeltal 2

TSV Kumbach 2

A-Klasse West 2

(SG) Röfingen/Konzenberg/Mönst.

(SG) Freihalden/Oberwaldbach-Ried

FC Reflexa Rettenbach

SV Unterknöringen

VfL Bühl

VfL Leipheim

FC Günzburg 2

SC Bubesheim 2

SG Reisensburg-Leinheim 2

TGB Günzburg 2

TSV Burgau 2

TSV Wasserburg 2

(SG) Kötz 2

A-Klasse West 3

(SG) VfB Bächingen/Medlingen

FC Unterbechingen

SpVgg Gundremmingen

SSV Peterswörth

TSV Haunsheim

SC Altenmünster 2

SSV Neumünster-Unterschöneberg 2

TSV Offingen 2

SSV Glött 2

SpVgg Bachtal 2

SV Aislingen 2

FC Reflexa Rettenbach 2

A-Klasse West 4

(SG) Finningen/Mödingen-Berg

FC Osterbuch

SC Mörslingen

SSV Steinheim

SV Donaualtheim

SV Roggden

VfL Zusamaltheim

BC Schretzheim 2

Türk Gücü Lauingen 2

(SG) Ziertheim/Wittislingen 2

SV Kicklingen-Fristingen 2

TV Gundelfingen 2

SSV Peterswörth 2

A-Klasse Nord 1

(SG) Birkhausen/Munzingen

(SG) Huisheim/Großsorheim/Hoppingen

SC Athletik Nördlingen

SC Nähermemmingen-Baldingen

SV Grosselfingen

SV Wechingen

FC Nordries

FSV Utzwingen

SpVgg Minderoffingen

FC Maihingen 2

(SG) TSV Möttingen/Mönchsdeggingen 2

(SG) Jura Kickers 2

A-Klasse Nord 2

(SG) Amerdingen/Hohenaltheim

Eintracht T.R.B.

FC Marxheim/Gansheim

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen

SV Kaisheim

SV Wörnitzstein-Berg 2

TKSV Donauwörth

TSV Bäumenheim

TSV Bissingen

BSC Unterglauheim

TSV Unterringingen

(SG) Eggelstetten/Oberndorf 2

Reserve Kreisliga Nord

(SG) Ebermergen/Mündling 2

FC Mertingen 2

(SG) Buchdorf 2 / Daiting 1

FSV Reimlingen 2

SG Alerheim 2

SSV Dillingen 2

SV Donaumünster-Erlingshofen 2

SV Ehingen-Ortlfingen 2

SV Mauren 2

TSV Hainsfarth 2

TSV Monheim 2

Reserve Kreisklasse Nord 1 Flex

(SG) Jura Kickers 3

(SG) Niederhofen-Hausen 2

(SG) Wemding/Wolferstadt 2

(SG) Marktoffingen/Utzwingen 2

FSV Flotzheim 2

Lauber SV 2

SC Wallerstein 2

Sportclub D.L.P. 2

SpVgg Deiningen 2

SpVgg Ederheim 2

SV Megesheim 2

SV Schwörsheim-Munningen 2

TSV Oettingen 2

SC Nähermemmingen-Baldingen 2

Reserve Kreisklasse Nord 2 Flex

(SG) Lutzingen/Unterliezheim 2

(SG) Oberndorf/Eggelstetten 3

Fatih Spor Bäumenheim 2

FC Donauried 2

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2

SC Tapfheim 2

SpVgg Altisheim-Leitheim 2

SpVgg Riedlingen 2

SSV Höchstädt 2

SV Wortelstetten 2

TSV Harburg 2

TSV Unterthürheim 2

SV Villenbach/Binswangen 2

Reserve West 1 Flex

(SG) Kammeltal 2

(SG) Waldstetten/Ellzee 2

(SG) Münsterhausen/Mindeltal 3

DJK Breitenthal 2

FC Ebershausen 2

SpVgg Krumbach 2

SV Mindelzell 2

SV Obergessertshausen 2

TSV Langenhaslach 2

Eintracht Autenried 2

SV Deisenhausen-Bleichen 2

SV Hochwang 2

(SG) Wiesenbach 3/Behlingen 2

Reserve West 2 Flex

SG) Freihalden/Oberw.-Ried 2

SV Unterknöringen 2

VfL Bühl 2

VfL Leipheim 2

(SG) Röfingen/Konzenberg/Mönstetten 2

SpVgg Gundremmingen 2

(SG) VfB Bächingen/Medlingen 2

FC Unterbechingen 2

SpVgg Bachtal 3

SV Scheppach 2

(SG) Weisingen/Holzheim 2

(SG) Wittislingen/Ziertheim 3

Reserve Nord 1 Flex

(SG) Huisheim/Großsorheim/Hoppingen 2

(SG) Munzingen/Birkhausen 2

(SG) SV Wechingen/Holzkirchen 2

SC Athletik Nördlingen 2

SV Grosselfingen 2

SV Grosselfingen 3

(SG) Finningen/Mödingen-Binswangen 2

SSV Steinheim 2

SV Donaualtheim 2

VfL Zusamaltheim 2

Reserve Nord 2 Flex

(SG) Amerdingen/Hohenaltheim 2

Eintracht T.R.B. 2

FC Marxheim/Gansheim 2

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 2

SV Kaisheim 2

SV Wörnitzstein-Berg 3

TKSV Donauwörth 2

TSV Bäumenheim 2

TSV Bissingen 2