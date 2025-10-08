Neue Gesichter, große Träume: Mertingen startet in die Luftgewehr-Bundesliga

Für die erste Luftgewehr-Mannschaft des Schützenvereins Gemütlichkeit Mertingen beginnt am Wochenende ein echtes Abenteuer. Am Samstag (18 Uhr) treten die Mertinger Schützen erstmals in der 1. Bundesliga Süd gegen Der Bund München an. Am zweiten Wettkampftag am Sonntag (11.30 Uhr) geht es ebenfalls auf der Olympia-Schießanlage in München zum Duell mit Eichenlaub Saltendorf. „Wir freuen uns riesig darauf, in der stärksten Liga der Welt mitschießen zu dürfen“, erklärt Mannschaftsführer Sascha Meissner.

Eine Bundesliga und ein Finale um die Meisterschaft des Landes gibt es weltweit nur in Deutschland. Deshalb tummeln sich dort etliche ausländische Top-Athleten, um für Weltmeisterschaften und Olympia unter Wettkampfbedingungen zu trainieren. Eine große Ehre, aber auch eine riesige Herausforderung für das „kleine“ Mertingen. „Ich würde uns mit dem 1. FC Heidenheim aus der Fußball-Bundesliga vergleichen“, schmunzelt Meissner. Schließlich haben andere Mannschaften größere finanzielle Mittel. Die Mertinger Schützen leben von Sponsorengeldern, können ihren Sportlern aber kein Geld zahlen. „Über Sponsoren versuchen wir Munition und Ausrüstung zu stellen, mehr ist aber nicht drin“, erklärt Meissner. Dennoch sind er und das Trainerteam um Cheftrainer Axel Trageser zuversichtlich, die Klasse zu halten.

Saisonstart in der Luftgewehr-Bundesliga: So hat sich Mertingen verstärkt

Dafür setzt man auch auf Neuzugänge: Sophia Müller, die Schweizer Schwestern Emely und Vivien Jäggi sowie Jannik Anzenhofer aus Steinheim verstärken das Team um Marlene Pribitzer, Thomas Matis, Katharina Hafner, Claudia Herr, Florian Ferner, Verena Schröttle, Sarah Hasenhündl, Patrick Müller und Alexander Straßer. „Wir wollten uns breiter aufstellen und haben richtig Qualität hinzubekommen“, freut sich Meissner.

Die 24-jährige Sophia Müller, die vom ersten Gegner Der Bund München nach Mertingen wechselt, wurde 2021 Deutsche Meisterin im Jugendbereich. Die 17-jährige Emely Jäggi schießt bereits im Nationalkader, wurde Zweite bei der Junioren-EM und erzielte einen dritten Platz im Weltcup in Kairo. Ihre Schwester Vivien wurde Weltmeisterin mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Der 20-jährige Jannik Anzenhofer schoss bisher für Eintracht Schretzheim. In Mertingen ist man laut Meissner mit dem aktuellen Kader hochzufrieden. Auch weil man ja erst Mitte März erfahren hat, dass man aufgrund des Rückzuges der FSG Dießen am Ammersee in der Ersten Liga starten darf. „Im Januar sind die meisten Schützen eigentlich vergeben“, erklärt Meissner.

Luftgewehr-Bundesliga: Trainer Axel Trageser führt neues Trainingskonzept ein

Trotz kleinem Etat und erschwerten Voraussetzungen auf dem „Transfermarkt“ wollen sich die Mertinger in der ersten Liga langfristig etablieren. Dabei setzt das Trainerteam um Axel Trageser und Bernd Schröttle auch auf Teamgeist. „Wir sind ein eingeschweißter Haufen, unternehmen sehr viel gemeinsam und sind mehr als nur ein Team“, freut sich Meissner und verrät, dass dies auch immer wieder gegnerische Mannschaften den Mertingern bescheinigen.

Doch durch Teamgeist alleine gewinnt man keine Wettkämpfe, und schon gar nicht in der stärksten Liga der Welt. Deshalb hat der aus Rosenheim kommende Trainer Trageser die Zügel in der Vorbereitung ordentlich angezogen. Für die Sportlerinnen und Sportler wurde ein eigener Ernährungsplan erstellt und die Konditionseinheiten mit Laufen und Radfahren wurden nochmals intensiviert. Alle zwei Wochen findet ein Teamtraining, ohne die ausländischen Schützen, statt. Ohnehin wird mit jedem Schützen mithilfe digitaler Technik individuell an der Präzision gefeilt.

Gemütlichkeit Mertingen hat für die Bundesliga eine eigene Mentaltrainerin engagiert

Ab dieser Saison verstärkt mit Denise Bruckschlögl auch eine Mentaltrainerin das Team. Die Österreicherin ist selbst eine erfolgreiche Sportschützin und hat zahlreiche Podestplätze bei bayerischen und deutschen Meisterschaften erreicht. „Schießen können unsere Sportler alle, aber mentale Stärke ist das A und O“, erklärt Meissner diesen Schritt.

In der Vorbereitung auf diese spezielle Saison absolvierte die Mannschaft auch ein Trainingslager am Tiroler Kaderstützpunkt in Söll. Bei einem hochklassigen Trainingswettkampf gegen eine österreichisches „All-Star-Team“ wurde das Schießen auf höchstem Niveau trainiert. „Die Vorbereitung lief super und wir sind guter Dinge“, bilanziert der Mannschaftsführer. Zu den Favoriten in der 1. Bundesliga Süd zählt er den SV Pfeil Vöhringen, gespickt mit Schützinnen und Schützen des Nationalkaders, sowie die SSG RWS Fürth LG. „Mehr kannst du als Sportschütze nicht erreichen, als sich mit diesen Weltklasseschützen zu duellieren. Ich hoffe, unsere Athleten genießen das und haben Spaß“, so Meissner.

Natürlich ist neben dem sportlichen die 1. Bundesliga auch organisatorisch eine Herausforderung für den vergleichsweise kleinen Schützenverein aus Mertingen. Der Heimwettkampf kann glücklicherweise im eigenen Sportheim absolviert werden, dafür haben die Mertinger schon vor Jahren die Grundlagen geschaffen. Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Schießzentrum am Hagenmühlenweg Platz, die Wettkämpfe werden aber auch per Livestream übertragen. Das letzte Wettkampfwochenende der Bundesliga Süd findet am 10. und 11. Januar in Mertingen statt. „Das ist ein absolutes Highlight“, freut sich Meissner schon jetzt darauf. Nun beginnt an diesem Wochenende für das Mertinger Team aber erst einmal das Abenteuer Bundesliga.