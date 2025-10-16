Sieben Luftgewehrteams vertreten den Gau auf Bezirksebene und höher

Während die Ligen innerhalb des Gaus schon in die neue Luftgewehr-Saison gestartet sind, beginnt für die höherklassigen Teams die Saison 2025/2026. In diesem Jahr sind sieben Mannschaften des Schützengaus Donau-Ries in den Bezirksligen und höheren Klassen vertreten. Damit bleibt der Gau weiterhin stark im Bezirk Schwaben und sogar auf Bundesebene präsent.

Bereits am vergangenen Wochenende hat neben den Klassen auf Gauebene auch die Mannschaft von Gemütlichkeit Mertingen ihre ersten beiden Wettkämpfe in der 1. Bundesliga Süd absolviert. Auch in der Bayernliga sind die Donau-Rieser vertreten: Die Altschützen Oberndorf gehen nach dem Aufstieg dort an den Start. Am ersten Wettkampftag reist das Team nach Pobenhausen, wo zunächst der Gastgeber und anschließend Staudheim als Gegner warten. Nach einer intensiven Vorbereitung wollen die Oberndorfer an ihre starken Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen und auch dieses Jahr wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

SG Monheim feiert in der Schwabenliga Premiere

Eine Liga darunter, in der Schwabenliga Nord, feiert die SG 1858 Monheim ihre Premiere. Nach einer beeindruckenden Vorsaison in der Bezirksoberliga gelang dem Team der verdiente Aufstieg. Zum Auftakt müssen die Monheimer in Gablingen antreten und treffen dort zunächst auf den Ligafavoriten Reinhartshausen, ehe sie im zweiten Wettkampf gegen die Heimmannschaft Grünholder Gablingen schießen. Die neue Liga bringt einige Herausforderungen mit sich, doch die Mannschaft ist motiviert und will sich Schritt für Schritt an das höhere Niveau herantasten.

In der Bezirksoberliga startet in diesem Jahr Adler Buchdorf-Baierfeld, das sich in den letzten Jahren als konstante Größe im Bezirk etabliert hat. Gleich zum vorzeitigen Saisonbeginn wartete mit dem Absteiger aus der Schwabenliga, Haunsheim, ein echter Prüfstein. Buchdorf musste sich mit 2:3 knapp geschlagen geben.

Drei Teams aus dem Schützengau Donau-Ries starten in Bezirksligen

Stark vertreten ist der Schützengau Donau-Ries auch in den Bezirksligen, wo insgesamt drei Teams an den Start gehen. Aufsteiger Trowin Druisheim empfängt zum ersten Wettkampf den Vorjahres-Vizemeister Hubertus Pfaffenhofen in der Bezirksliga 7 – eine anspruchsvolle Aufgabe gleich zu Beginn. In der Bezirksliga 8 reist Rote Rose Ebermergen zum Auftakt nach Minderoffingen, während St. Sebastian Sulzdorf bei der Schützengilde Hausen-Seglohe antritt. Alle drei Mannschaften haben sich in der Vorbereitung sorgfältig auf die neue Saison eingestellt und hoffen auf einen erfolgreichen Start.

Insgesamt verspricht die neue Runde wieder zahlreiche spannende Wettkämpfe und viele enge Entscheidungen. Für alle Mannschaften aus dem Schützengau Donau-Ries steht in dieser Saison vor allem der Ligaverbleib im Vordergrund. Mit Ehrgeiz, Teamgeist und etwas Wettkampfglück wollen die Schützinnen und Schützen aus dem Ries zeigen, dass sie auch in den oberen Klassen konkurrenzfähig sind. (AZ)