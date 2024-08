Marcel Seidenkranz ist neuer und alter Stadtmeister im Einzel

Zu ihrer Abschlussfeier haben sich die Kegler der Donauwörther Stadtmeisterschaften in Ronheim getroffen. Die Vorsitzende Tanja Werner und ihr Stellvertreter Willi Wagner führten dabei durch das Programm und nahmen die Ehrungen vor.

Es wurde dabei auch Andreas Püschel vom KC Schellenberg erwähnt, der als einziges Mitglied von Beginn der Donauwörther Stadtmeisterschaften im Jahr 1974 dabei ist. Außerdem wurde ein kurzer Blick zurück auf die vergangenen 50 Jahre geworfen. Anschließend kam es zur Ehrung der drei Erstplatzierten in den Kategorien Volle, Abräumen und in der Kombination. In die Wertung kamen nur Kegler, die mindestens acht der zehn Kämpfe absolviert haben.

Kegeln in Donauwörth: Marcel Seidenkranz ist nicht zu schlagen

In der Königsdisziplin, der Kombination (25 Schub in den Vollen und 25 Schub Abräumen) dominierte bereits zum dritten Mal nacheinander Marcel Seidenkranz vom KC Gut Holz mit herausragenden 224,00 Holz im Schnitt. Auf Platz zwei folgte Gerald Zajitschek mit 215,75 und auf Rang drei Rolf Schneider, der es auf 211,44 Holz brachte. Ganz eng war die Entscheidung in den Vollen: Hier entschied ein Holz zu Gunsten von Marcel Seidenkranz, der es auf einen Schnitt von 153,20 brachte. Auch hier folgten Gerald Zajitschek mit 153,13 und Rolf Schneider mit 151,44 Holz.

Beim Abräumen holte sich Marcel Seidenkranz überlegen seinen dritten Titel. Mit 70,80 Holz im Schnitt lag er auch in dieser Disziplin auf Platz eins. Ihm am nächsten kamen Thomas Basting vom KC Schellenberg, mit einem Schnitt von 64,67, und Horst Kühne mit 63,70 Kegel. Weiterhin wurde der Mannschaftsmeister KC Schellenberg mit dem Wanderpokal geehrt. (AZ)