SG Monheim wahrt die weiße Weste

Einen souveränen Sieg konnte in der Bezirksoberliga 4 der Luftgewehr-Schützen einmal mehr die SG Monheim feiern. Im Kreis-Duell mit den Goldbachschützen aus Baldingen gingen die Jurastädter mit 4:1 als Sieger vom Schießstand.

Im Spitzenduell zwischen der Monheimerin Nadine Schwertberger und der Baldingerin Heidi Hurler ging es heiß her. Hurler hatte den besseren Start und lag nach der ersten Serie mit einem Ring in Führung. Doch Schwertberger drehte den Vorsprung. In der letzten Serie ließ sie ihrer Kontrahentin mit 98 Ringen keine Chance und gewann letztlich mit 381:379 Ringen den Einzelpunkt. In Paarung zwei traten Matthias Gnugesser für Monheim und Lukas Egetenmeier für Baldingen an. Auch hier entschied die letzte Serie über den Sieg, diesmal war das Glück auf der Seite von Baldingen und somit stand es 1:1. Niklas Nigel ließ gegen den Baldinger Karl Lechler nichts anbrennen und gewann 382:373.

Zwischen Jens Christ für Monheim und Jannik Riefle für Baldingen wechselte die Führung nach jeder Serie. Christ drehte am Ende aber nochmal richtig auf und holte mit 386:380 Ringen souverän den Einzelpunkt zum Sieg der Monheimer. Dem wollte der erfahrene Karel Kuba gegen Paulina Ruf in nichts nachstehen. Obwohl er letztlich unter Zeitdruck stand, konnte er mit 378 Ringen den letzten Einzelpunkt für Monheim holen. Die Jurastädter bleiben damit ungeschlagen an der Tabellenspitze vor Buchdorf-Baierfeld, die aufgrund der besseren Einzelpunktbilanz die weiteren Ligagegner hinter sich lassen.

Buchdorf lässt gegen Offingen nichts anbrennen

In einem spannenden Bezirksoberliga-Wettkampf errangen auch die Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld einen 4:1-Sieg, Gegner war diesmal die Bürgerliche Schützengesellschaft Offingen I.

In der Spitzenpaarung zeigte Katrin Frey für Buchdorf eine beeindruckende Leistung und erzielte starke 388 Ringe, während ihre Gegnerin nur 384 Ringe liefern konnte - der erste Punkt für Buchdorf war gesichert. Auf der zweiten Position trat Annalena Eder gegen die erst 14-jährige Emma Schedel an. Auch hier konnte Buchdorf punkten: Eder erzielte 380 Ringe, während Schedel 378 Ringe schoss. Bei der dritten Paarung behauptete sich Nadine Sailer mit 381:377 Ringen. Buchdorf führte somit bereits mit 3:0. Auch Marina Eder lieferte eine gute Leistung ab. Mit 374:357 Ringen gewann sie überdeutlich. In der letzten Schießpaarung sprang kurzfristig Nicola Schwertberger für Buchdorf ein und trat gegen den Routinier Hermann Hins an. Schwertberger erzielte 367 Ringe, während Hins mit 368 Ringen knapp die Oberhand behielt. Damit ging der einzige Punkt in dieser Paarung an Offingen.

Das Luftgewehr-Team aus Buchdorf-Baierfeld gewann gegen Offingen. Von links: Nicola Schwertberger, Marina Eder, Nadine Sailer, Annalena Eder, Katrin Frey, Katja Olah, Emma Schedel, Armin Pfäffle, Stefan Mailänder und Hermann Hins. Foto: Phillip Degenhardt

Weiter geht es für die Bezirksoberliga-Schützen am 22. November, dann bekommt es Monheim mit Offingen zu tun, Buchdorf-Baierfeld tritt gegen das Team aus Unterschöneberg an. (AZ)