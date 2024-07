Kräftezehrendes WM-Rennen für Warchings Motocrosser

Bei heißen Sommertemperaturen und einer - wie in Bessenbach üblich - beeindruckenden Zuschauerkulisse wurde der SidecarCross-GP (Große Preis) von Deutschland ausgetragen. Es hatte sich die komplette internationale Motocross-Elite samt Altstars dort eingefunden. Die für ihren steilen Starthang bekannte Motocross-Strecke vom MSC Strassbessenbach gilt als einer der schönsten Europas. Mit dabei war das junge Warchinger Team Leon Hofmann/Julian Zimmermann. Für die beiden war es das zweite Weltmeisterschaftsrennen nach dem in Tschechien, als die beiden überraschend punkteten.

Die Qualifikation erwies sich schwieriger als gedacht. Sie verpassten nur knapp den direkten Einzug für die beiden WM-Läufe am Sonntag und mussten in die sogenannte Last Chance. Dort ging es um die schnellste Rundenzeit und diesmal hatten die beiden das Glück auf ihrer Seite. Sie ergatterten die Reserveplätze, was bedeutete, dass zwei schnellere Teams ausfallen mussten, um dann nachzurücken. Bereits am Ende des Last-Chance-Rennens wurde klar, dass das junge Team den ersten Nachrücker-Platz sicher hat, nachdem sich das deutsche Team Hengster/Jan verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Duo des MV Warching rückt in die WM-Läufe nach

Am nächsten Morgen war klar, dass zwei niederländische Teams nicht starten konnten und so war der Jubel im Warchinger Team groß. Die Temperaturen von über 30 Grad machten allen Teams gleichermaßen zu schaffen und der erste Lauf war an Spannung nicht zu überbieten. Die WM-Siebten Tim und Sem Leferink aus Holland gewannen den Start, beherrschten von Anfang an das Tempo und bauten Runde für Runde ihren Vorsprung aus. Für alle überraschend hielt das junge Warchinger Gespann bei dieser glühenden Hitze ausgezeichnet mit und rackerte sich auf Platz 13 vor, den es dann über etliche Runden eindrucksvoll zu verteidigen wusste. Die Zuschauer feuerten rund um die Strecke die WM-Novizen an. Der 13. Platz nach 30 Minuten und zwei Runden wurde im Team und den vielen angereisten Fans wie ein Sieg bejubelt.

Icon Vergrößern Freuen sich über mehr WM-Erfahrung: Leon Hofmeister und Julian Zimmermann. Foto: Luk Driesen Icon Schließen Schließen Freuen sich über mehr WM-Erfahrung: Leon Hofmeister und Julian Zimmermann. Foto: Luk Driesen

Die führenden der WM, Marvin Vanluchene/Gleen Janssens sicherte sich zweiten Platz und somit den Tagessieg. Der erneute Weltmeistertitel wird dem Team somit fast nicht mehr zu nehmen sein. Die deutschen Gespanne erwischten allesamt im zweiten Lauf keinen guten Start und hatten viel Mühe, sich nach vorne zu kämpfen. Wie viel Kraft MVW-Fahrer Leon Hofmann der erste Lauf gekostet hatte, zeigte sich schon ab Runde drei im zweiten Lauf. Beifahrer Julian Zimmermann hatte offene Blasen an beiden Händen und somit mussten die beiden das Tempo rausnehmen und erreichten im zweiten Durchgang den 21. Platz. Das Ziel der beiden, sich für das Rennen zu qualifizieren, wurde mit den acht Punkten vom ersten Lauf aber mehr als erreicht.

Finale der Deutschen Meisterschaft am 8. September

Für alle deutschen Teams folgt nun ein rennfreier August, ehe am 8. September im nur 80 Kilometer entfernten Gerstetten, das Finale der deutschen Meisterschaft ausgetragen wird. Auch dort wird es noch mal richtig spannend, denn es können aktuell noch drei Teams den Deutschen Meister-Titel gewinnen. Führend ist der Lokalmatador vom MSC Gerstetten Blank/Blume mit 165 Punkten. Auch die Jungs vom MV Warching können und wollen sich auf der Naturstrecke in Gerstetten noch um einige Plätze nach oben verbessern. Aktuell liegen sie mit Ihrer VMC/MEGA auf dem 8 Platz mit 103 Punkten.