SV Bayerdilling stellt neues Trainerduo vor

Fußball-A-Klassist SV Bayerdilling präsentiert zur Saison 2025/26 einen neuen Spielertrainer. Wie der Verein mitteilt, wechselt vom SV Megesheim Massimiliano Porcari zum SVB. Der 24-jährige Stürmer konnte mit seinem aktuellen Team in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Kreisklasse feiern. Aktuell spielt der SVM in der Kreisklasse Nord 1 (Kreis Donau) und belegt Platz drei. In seiner nun vierten Saison beim SV Megesheim reifte in ihm nun der Entschluss, etwas Neues machen zu wollen. Die Bayerdillinger Abteilungsleiter Florion Müller und Fabian Werner stellten Porcari ihren Verein und das Projekt Lila-Weiß in einem persönlichen Gespräch vor und konnten ihn letztlich davon überzeugen, beim SV Bayerdilling anzuheuern. Zuvor schnürte er bereits beim Kreisligisten Schloßberg (Ostwürttemberg), bei Athletik Nördlingen sowie beim SV Holzkirchen seine Fußballschuhe. Der junge Familienvater ist im Kreis Augsburg ein noch eher unbeschriebenes Blatt.

Mit Porcari wechselt auch Bilal El Malah als Co-Spielertrainer zu den Lila-Weißen. Die beiden verbindet eine Freundschaft. Er spielt derzeit ebenfalls beim SV Megesheim und wird Porcari bei der Ausführung des Traineramts unterstützen. „Wir sind stolz, dass uns dieser Transfer gelungen ist“, verkündet Flo Müller. „Wir erhoffen uns dadurch einen weiteren positiven Schub und den nächsten Schritt für unser junges, engagiertes und lernwilliges Team.“

Laut der Mitteilung des SV Bayerdilling verkündete das aktuelle Trainerduo, Simon Clari und Georg Kraus, mit dem Abschluss der Herbstrunde nach dem Derbykracher gegen den FC Staudheim seinem Team persönlich, dass es sein Engagement am Ende der Saison 2024/25 nicht verlängern wird. Sowohl der Verein als auch die Mannschaft hatten sich eine weitere Zusammenarbeit gewünscht, jedoch waren private Gründe der beiden ausschlaggebend für deren Entschluss. Die beiden haben sich laut den SVB-Verantwortlichen aber für das Frühjahr noch sportliche Ziele gesetzt und wollen in der Rückrunde vorne angreifen. Müller betont: „Gerade für Simon und Gege und weil sie tolle Arbeit für uns leisten, werden wir uns alle im Team in der Rückrunde voll reinhauen.“ Aktuell rangiert der SV Bayerdilling auf Platz drei und befindet sich in der Position des Verfolgers hinter dem FC Staudheim und dem SV Wagenhofen. (AZ)