Neue Trainer, neue Spieler, gleiches Ziel in der Fußball-Bezirksliga: Der SV Wörnitzstein-Berg will sich nach unten schnell absichern und dann erneut schauen, was nach oben möglich ist. Zum Start in den Punktspielbetrieb geht es am Sonntag, 27. Juli, ab 17 Uhr darum, in Meitingen die ersten Punkte einzufahren.

