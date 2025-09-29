Serie der Wörnitzsteiner Fußballerinnen reißt

Nach nun elf Spielen in Folge und genau sechs Monaten, in denen die Mannschaft von Coach Schabert in Punktspielen nicht bezwungen werden konnte, mussten sich die Damen aus Wörnitzstein gegen die (SG) SSV Glött/SV Aislingen nun wieder geschlagen geben. Endstand der Partie war eine 1:5-Niederlage.

Schon nach wenigen Minuten konnte man sehen, dass die Wörnitzsteinerinnen nicht ihren besten Tag erwischt hatten und die Glötterinnen in allen Belangen überlegen waren. So dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Simona Böck den Ball zur 1:0-Führung im Tor unterbringen konnte. Im Anschluss konnten sich die Wörnitzsteinerinnen über die linke Seite kombinieren, aber Melanie Wenningers Schuss verfehlte das Ziel. Im Gegenangriff konnte Julia Sailer, die aus dem Halbfeld kam, die Abwehr überraschen und musste den Ball zur 2:0-Führung nur noch einschieben (32.).

Nach der Pause dauerte es nur wenige Minuten, bis Sophia Beckert den Ball nach einem Eckball freistehend einköpfen konnte (51.). In der 59. Minute folgte das 4:0 durch Theresa Deininger per Distanzschuss, die den Ball unter die Latte zimmerte. Der Ehrentreffer gelang Hannah Gunzner in der 65. Minute, nachdem ihr eine Flanke abrutschte und sich direkt ins lange Eck senkte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Theresa Deininger mit einem Schlenzer ins lange Eck zum verdienten 5:1-Heimsieg für die (SG) SSV Glött/SV Aislingen. Am kommenden Wochenende sind die Damen aus Wörnitzstein spielfrei. Zuschauer: 50. (svw)