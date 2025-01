Rückkehr der Nordheimer Schießstätte wird konkret

Freudige Nachrichten gab es bei der Jahresversammlung der Gemütlichkeit-Schützen aus Nordheim zu verkünden: Bereits unmittelbar nach der Begrüßung der Ehrengäste, darunter Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré und der stellvertretenden Gauschützenmeisterin Gabi Schwertberger, verkündete Nordheims Schützenvorstand Reinhold Belli die frohe Botschaft, dass sich die Bemühungen um ein Dorfgemeinschaftshaus in einer sehr positiven Abschlussphase befinden und damit auch die Schützen ihren Schießsport wieder in Nordheim, konkret im Keller des Dorfgemeinschaftshauses ausüben können. Wie bekannt, schossen die Nordheimer seit Schließung der Vereinsgaststätte Dietenhauser vor fünf Jahren auf dem Stand der Donauwörther Schützengilde.

Auf Details wollte der Vorsitzende noch nicht eingehen, da die konkreten vertraglichen Regelungen erst Anfang Februar abgeschlossen sein werden. Jedoch wird die Stadt Donauwörth das Erdgeschoss und den Keller der früheren Gaststätte anmieten und als Dorfgemeinschaftshaus an die Vereine weitervermieten. Auch OB Jürgen Sorrè bestätigte, dass der Stadtrat entsprechende Mittel freigegeben hat und es „sehr gut“ aussehe. Auch für ihn sei dies ein sehr wichtiges und richtiges Vorhaben für den Stadtteil.

Nordheimer Schützen blicken auf das abgelaufene Jahr zurück

Die Anzahl der Veranstaltungen über die Vorsitzender Belli und Sportwart Gerd Zausinger berichteten, war durchaus beachtlich. So beteiligten sich die Schützen unter anderem am Kinderfasching, am Pfarreifest in Auchsesheim und am Jubiläumspfarrfest von Pfarrer und Vereinsmitglied Gerd Zühlke in Neuburg sowie am „Hochwasser-Benefiz-Schiessen“ der Donauwörther Schützengilde und führten regelmäßige Übungsabende und Wettbewerbe, wie das traditionelle Pokalschießen mit dem Auchsesheimer Nachbarverein, durch.

Sportwart Gerd Zausinger ließ es sich nicht nehmen, auf besondere Erfolge hinzuweisen. So hob er die Zurückeroberung des Schützenpokals aus Auchsesheim und die guten Platzierungen der Nachwuchsschützen bei der Stadtmeisterschaft hervor und betonte, dass der Verein am Rundenwettkampf erstmals mit vier Mannschaften vertreten ist und aktuell zwei Teams in die Gauliga aufsteigen werden. Die Mitgliederzahl pendelte sich bei 105 Personen, davon 34 Frauen und Mädchen, ein. Der Vorsitzende dankte insbesondere den Eltern der Nachwuchsschützinnen und -schützen für deren Unterstützung und - mit einem Schmunzeln – konkret für die leckeren Kuchen.

Kassier Dominik Zinsmeister zeigte die solide Haushaltsführung auf. Stellvertretende Gauschützenmeisterin Gabi Schwertberger hob die Vereinsaktivitäten – trotz fehlender eigener Schießstätte hervor und bat OB Jürgen Sorrè weiterhin um Unterstützung für die Durchführung der Sebastianifeier in Donauwörth, was dieser nachdrücklich zusagte. (AZ)

Zusammen mit Gauvertreterin Gabi Schwertberger würdigte Vorstand Reinhold Belli folgende Personen:

40 Jahre Mitgliedschaft: Sonja Strobel, Roland Kaim

50 Jahre: Bernhard Müller, Günther Rieß, Thomas Brechenmacher, Johann Karg

Sebastianimedaillen:

Bronze: Andrea Schmidberger

Silber: Michaela Kaim, Verena Brechenmacher

Gold: Dominik Zinsmeister