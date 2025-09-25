Quadfahrer Paul Maier stürmt in Rudersberg auf Platz zwei

Neben dem Seitenwagen Grand-Prix wurde in Rudersberg bei Stuttgart beim MSC Wieslauftal auch ein nationales, international offenes Quad-Rennen ausgetragen. Die Besonderheit: Ein Viertel des Fahrerfeldes waren Sportler des MV Warching. Denn neben Paul Maier aus Wemding waren auch dessen Schwester Anna, Jonas Radlinger (Amerbach), Denise Joos (Ulm), Frank Schöller (Crailsheim), sowie Marcus Eisele und dessen Sohn Lenny (Dettingen) für den Warchinger ADAC-Ortsclub am Start.

Beim Wemdinger Maier lief es gut an diesem Wochenende. Im Zeittraining konnte er sich mit einer perfekten Runde die Pole Position sichern und durfte so bei der Startaufstellung zu den beiden Rennen als Erster den Startplatz am Startgatter wählen. Im ersten Lauf kam er als Fünfter um die erste Kurve, konnte sich aber auf Rang drei vorkämpfen. Es gewann Jordi Gieler aus Wusterwitz vor Adam Tucek (CZ) und Maier. Auch im zweiten Rennen zeigte Maier wieder viel Biss, fuhr von Platz fünf nach vorne und schaffte es diesmal auf Platz zwei hinter Tucek und vor Robin Lüthi (SUI). Auch in der Tageswertung siegte Tucek vor Maier und Lüthi.

Pokal und Sektdusche für zwei Fahrer des MV Warching

Doch auch die weiteren MVW-Fahrer zeigten gute Leistungen. Gilt es doch bei einem Rennen nicht nur eine Runde gut zu fahren, sondern die komplette Zeitdistanz von 25 Minuten jeden Sprung auf den Punkt zu landen und dafür die nötige Konzentration und Ausdauer aufzubringen. Und die brachten sie alle mit. Jonas Radlinger aus Amerbach wurde mit zwei neunten Plätzen auch Gesamt-Neunter. Anna Maier, mit dem alten Quad von Paul unterwegs, fuhr die Plätze 16 und 11 ein und wurde Gesamt-Dreizehnte. Weiter folgten Frank Schöller auf Platz 15 (15/15), Lenny Eisele, der wegen defektem Not-Aus-Schalter im zweiten Lauf ausfiel, auf 17 (11/ -) und Denise Joos auf 18 (18/16).

Paul Maier (links) durfte eine Sektdusche auf dem Podium genießen. Foto: Marcus Dums

Marcus Eisele wurde in der Klasse Ü40 gewertet, wurde dort Gesamt-Zweiter und durfte mit Paul Maier zur Siegerehrung, wo es Pokal und Sektdusche gab. Als Nächstes steht kommendes Wochenende das SQMXoNations (Moto-Cross der Nationen für Quad und Sidecar) an. Paul Maier ist Teil des Nationalkaders und als Ersatzfahrer nominiert. (AZ)

Quadfahrer Marcus Eisele vom MV Warching wurde in Rudersberg Zweiter in der Klasse Ü40. Foto: Marcus Dums