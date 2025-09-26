Icon Menü
Personalsorgen beim TSV Rain vor dem Duell gegen Pfaffenhofen

Fußball-Landesliga

Den TSV Rain plagen Personalsorgen vor dem Spiel in Pfaffenhofen

Punktgleich stehen Pfaffenhofen und Rain auf Platz vier und fünf der Landesliga-Tabelle. Die Tillystädter bangen vor dem Duell um ihren treffsichersten Stürmer.
Von Fabian Kapfer
    Spielertrainer Dominnik Bobinger (rechts, daneben Jannik Schuster) muss gegen Pfaffenhofen auf einige Leistungsträger verzichten.
    Spielertrainer Dominnik Bobinger (rechts, daneben Jannik Schuster) muss gegen Pfaffenhofen auf einige Leistungsträger verzichten. Foto: Szilvia Izsó

    Nicht nur tabellarisch, sondern auch spielerisch sei der FSV Pfaffenhofen ein Topteam, betont Dominik Bobinger. Für den Trainer des TSV Rain und dessen Fußball-Team steht am Samstagnachmittag (Anpfiff 14 Uhr) dort ein ebenso schwieriges wie attraktives Auswärtsspiel auf dem Programm. Beide Mannschaften haben nach zwölf Spielen 22 Zähler gesammelt. Pfaffenhofen steht dank zehn Toren mehr auf Rang vier, Rain auf dem fünften Platz. Allerdings müssen die Tillystädter wohl auf einen Leistungsträger verzichten.

