Den TSV Rain plagen Personalsorgen vor dem Spiel in Pfaffenhofen

Nicht nur tabellarisch, sondern auch spielerisch sei der FSV Pfaffenhofen ein Topteam, betont Dominik Bobinger. Für den Trainer des TSV Rain und dessen Fußball-Team steht am Samstagnachmittag (Anpfiff 14 Uhr) dort ein ebenso schwieriges wie attraktives Auswärtsspiel auf dem Programm. Beide Mannschaften haben nach zwölf Spielen 22 Zähler gesammelt. Pfaffenhofen steht dank zehn Toren mehr auf Rang vier, Rain auf dem fünften Platz. Allerdings müssen die Tillystädter wohl auf einen Leistungsträger verzichten.

