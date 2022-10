Regionalliga

17:10 Uhr

Der TSV Rain spielt zum vierten Mal in Folge Unentschieden

Plus Gegen den favorisierten TSV Aubstadt gibt es am Samstagnachmittag ein leistungsgerechtes Remis. Rain wird in der Schlussphase ein reguläres Tor aberkannt.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Es ist derzeit schwer, gegen den TSV Rain zu gewinnen. Am Samstagnachmittag machte der Tabellensechste TSV Aubstadt diese Erfahrung im Georg-Weber-Stadion. Das Spiel zwischen den beiden Teams in der Fußball-Regionalliga endete 1:1 (1:1). Für die Blumenstädter ist das bereits das dritte 1:1 in Folge, zuletzt gab es vier Unentschieden. Das Remis hätte an diesem Nachmittag sogar deutlich höher ausfallen können, nachdem beide Teams gute Chancen ausließen. Andererseits müht sich Rain durch die Unentschieden auch damit, aus dem Keller herauszukommen. Dort rutscht der TSV Rain auf den 19. Rang ab. Allerdings fehlen nur zwei Zähler auf den FC Augsburg II, der auf Nichtabstiegsplatz 14 steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen