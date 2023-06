Donau-Rieser Reiter küren ihre Kreismeister

Die Nachwuchsförderung wird beim Turnier in Wemding großgeschrieben. Dressur- und Springreiter zeigten in der E- und A-Klasse sehr gute Leistungen.

Bei der Kreismeisterschaft Donau-Ries haben sich Dressur- und Springreiter gemessen und ihre Sieger gekürt. Im Wemding trafen sich die besten Jugendlichen und Nachwuchsreiterinnen und -reiter zur E- und A-Dressur und zum E- und A-Springen. Der Vorstand des Kreis-Reiterverbandes unter der Leitung seiner Vorsitzenden Barbara Zuber und Kassenwartin Johanna Utz nahm die Organisation in die Hand. Die Kreismeisterschaft konnte beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Wemding e. V. auf der Robertshöhe ausgetragen werden.

Bisher lag der Schwerpunkt der Kreismeisterschaft auf den mittleren und höheren Klassen. Der 2021 neu gewählte Vorstand legt nun das Augenmerk vermehrt auf Jugendförderung. Deshalb wurde die Kreismeisterschaft 2023 in den mittleren Klassen wie gewohnt in Wemding ausgetragen. Eine Möglichkeit für die Reitschulbetriebe in Vereinen soll darüber hinaus neu geschaffen werden.

Larissa Mattmann triumphiert auf Candela di Luna in der A-Dressur

Bei der E-Dressur konnte sich Mariella Zuber vom Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen den Titel der Kreismeisterin sichern. Auf ihrem Pony Morgaine le Fay absolvierte sie souverän ihre Dressur-Lektionen. Vom Gastgeber Reit- und Fahrverein Wemding wurde Eva Ziegler Vizekreismeisterin, und Vivien Kleebauer ( Nördlingen) war die Dritte auf dem Podest.

Mariella Zuber vom Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen wurde in der E-Dressur Kreismeisterin. Foto: Barbara Zuber

Überragend ist das Ergebnis von Larissa Mattmann vom Rieser Reiterverein Oettingen in der A-Dressur zu bewerten: Mit ihrer selbst ausgebildeten, erst siebenjährigen Stute Candela di Luna überzeugte sie die Richterinnen und Richter und setzte sich klar von der Konkurrenz ab. Auf den Plätzen zwei und drei platzierten sich die Wemdingerinnen Sarah Schmidt und Carolin Koch.

In der höheren A-Dressur dominierte Larissa Mattmann vom Rieser Reiterverein Oettingen die Konkurrenz und wurde Kreismeisterin. Foto: Barbara Zuber

Beim E-Springen ging der Kreismeister-Titel nach Nördlingen: Anni Wedel vom Reit- und Fahrverein St. Georg meisterte das E-Springen mit ihrer Stute Assante am besten. Magdalena Vogt und Nell-Sophie Große (beide Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen) platzierten sich knapp dahinter auf den Podestplätzen. Einen Doppelsieg für den Reit- und Fahrverein Wemding gab es in der höheren Springklasse: Kreismeister im A-Springen wurde Luca Schlapak auf Cortez. Die vielseitige Carolin Koch wurde Vizemeisterin in dieser Klasse.

Anni Wedel vom Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen wurde Kreismeisterin im E-Springen. Es gratulierten herzlich ihre Vereinskolleginnen Barbara Zuber (links, Vorsitzende des Kreis-Reiterverbandes) und ihre Vorgängerin im Amt, Marle Koch-Schneider, die in Wemding als Richterin fungierte. Foto: Martin Redl

Kreis-Reiterverband setzt voll auf Nachwuchsförderung

Für den Kreis-Reiterverband Donau-Ries bedankte sich Vorsitzende Barbara Zuber beim gastgebenden Verein und der Vorsitzenden Ulla Gentner sowie bei den zahlreichen Sponsoren für die Ehrenpreise. Im Herbst ist eine Kreismeisterschaft in den Schulbetrieben der einzelnen Vereine geplant, sodass auch Kinder und Jugendliche ohne eigenes Pferd um Kreismeister-Titel kämpfen können. „Die Nachwuchsförderung ist unser oberstes Ziel“, sagte Kreisreiter-Vorsitzende Zuber.

Auch eine Talentfördergruppe soll den ambitionierten Nachwuchs im Landkreis unterstützen und sich als Zusatzangebot etablieren. Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre, die regelmäßig an Turnieren teilnehmen, können in diese Gruppe aufgenommen werden. „Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen“, sagte Barbara Zuber. (AZ)