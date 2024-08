Monheims Diana Wader reitet bei Working-Equitation-EM in Tschechien

Diana Wader aus dem Verein TSG Pferdeland Kreut bei Monheim reitet im deutschen Nationalkader der Working Equitation und wird Deutschland auf der Europameisterschaft 2024 sowohl in der Einzelwertung als auch im Team vertreten. Das Championat findet vom 18. bis zum 22. September im tschechischen Oboriste (bei Prag) statt.

Working Equitation fasst europäische Arbeitsreitweisen zusammen, die vor allem in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien beim Hüten und Treiben von Rindern notwendig waren. Bei den nationalen und internationalen Wettbewerben werden vier Disziplinen gefordert: Dressur, ein Stiltrail, bei dem Rittigkeit, Vertrauen und Gehorsam der Pferde überprüft werden, ein Speedtrail und die Rinderarbeit.

Monheimerin Diana Wader kam nach 15-jähriger Pause zum Reitsport zurück

Diana Wader, die mittlerweile in München wohnt, startete bereits in ihrer Jugend gemeinsam mit ihrem Bruder Moritz in regionalen Dressur- und Springprüfungen. Trainiert wurde sie schon damals von Ilka Schönberger-Skiba, die zwischenzeitlich ebenfalls international sehr erfolgreich in der Working Equitation gestartet ist. Nach einer 15-jährigen Reitpause – aus beruflichen Gründen – kehrte Wader 2018 in ihren Jugendstall zurück, kam mit der Working Equitation in Kontakt und kreuzte im Jahr 2019 eher zufällig den Weg des Lusitanos Encantador da Caniceira (auch Toni genannt). Pferd und Reiterin trainierten fleißig, fanden immer besser zusammen und sind heute ein eingespieltes Team.

Seit 2022 reiten die beiden im Nationalkader. Sie errangen zahlreiche Siege und Erfolge in Österreich, der Schweiz, Tschechien, Polen sowie national in Deutschland. Aufgrund ihrer Leistungen wurden Diana Wader und ihr Toni von den Bundestrainern ausgewählt und werden im September bei den Europameisterschaften an den Start gehen. Wader: „Toni ist mein Herzenspferd. Wir sind ein super Team, geben alles füreinander, und daher bin ich überglücklich, meinen Traum erfüllen zu können: die Teilnahme an der EM.“ All das – mitsamt dem immensen Aufwand für Training, Turniere und Betreuung – sei laut der Reiterin nur möglich, weil Trainer, Familie und mitfiebernden Freunde sowie ihr geduldiger Ehemann und ihr Bruder Moritz ihr stets den Rücken stärken. „Ich freue mich sehr, mit Toni in Tschechien dabei sein zu dürfen – wir werden alles geben, aber auch die Stimmung und das Erlebnis an sich genießen“, so Wader. (AZ)