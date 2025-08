Rekordbeteiligung beim Harburger Duathlon

Der Harburger Triathlon bildete das Finale des BTV Nachwuchscups und war der letzte Wettkampf der Bayerischen Triathlon-Meisterschaften im Nachwuchsbereich. Trotz des unbeständigen Wetters lockte die Veranstaltung zahlreiche Nachwuchssportler aus ganz Bayern an. Aufgrund der Wetterprognosen mit Starkregen und Gewittern wurde der Wettkampf allerdings kurzfristig in einen Duathlon umgewandelt, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Bereits am Samstag hatten viele fleißige Helfer zusammen mit dem Orgateam eine beeindruckende Triathlon-Arena auf der Wiese an der Brünseer Straße aufgebaut.

Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr füllte sich das Wettkampfgelände allmählich mit Leben. Um 10 Uhr war es dann soweit: Die Begrüßungsworte von Bürgermeister Christoph Schmidt, Sportreferent Bernd Spielberger und dem Vorsitzenden des TSV Harburg, Jürgen Deg, setzten ein positives Zeichen für den Tag. Helmut König, Vorsitzender der Triathlon-Abteilung und Jochen Rühl, Hauptorganisator des Harburger Triathlons erklärten den Ablauf. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass die Teilnehmerzahl erneut Rekordwerte erreichte: 165 Einzelstarter und 35 Staffeln waren gemeldet – so viele wie noch nie zuvor. Der Wanderpokal für die meisten Beteiligten ging erneut an die TSG Roth, während der TSV Harburg traditionell die meisten Teilnehmer stellt – allerdings außer Konkurrenz.

Junge Athleten bewältigen die Radstrecke schnell

Um 10.15 Uhr warteten die Junioren und Juniorinnen sowie die Athleten und Athletinnen der Jugend A auf ihren Start. Plötzlich regnete es in Strömen. Der Start für die 26 Athleten und Athletinnen konnte aber planmäßig durchgeführt werden und so fiel durch Jürgen Deg der erste Startschuss. Nach einem kurzen, schnellen Lauf ging es auf die Räder. Trotz des Regen und der nassen Fahrbahn wurde ein sehr hohes Tempo gefahren. Bei den Junioren siegte David Wölfel vom TV 1848 Coburg, Josefine Mendler (TSV Zirndorf) erreichte Platz eins der Juniorinnen. In der Altersklasse Jugend A siegten Nina Mayer vom TSV Harburg vor heimischem Publikum in 35:58,89 Minuten sowie Tom Kaebel vom TV 1848 Coburg. Die dritten Plätze belegten mit Julia Weiland und Luca Schreitmüller Sportler des TSV Harburg gefolgt von Teamkollegin Elisabeth Haupt auf Platz vier.

Reichlich nass hatten es die Teilnehmer der Jugend A/Junioren auf der Radstrecke. Foto: Andreas Weigel

Im zweiten Rennen startete die Jugend B (Jahrgänge 2010/2011). Mittlerweile hatte der Regen aufgehört und die Straße war etwas getrocknet. Beim letzten Lauf setzte sich Alexander Tresselt vom Tri-Team Schongau an die Spitze der 29 Athleten. Joel Westphal vom TSV Harburg musste verletzungsbedingt abreißen lassen, schaffte es aber noch aufs Podium mit Platz drei in 20:13,03 Minuten. Bei der weiblichen Jugend B siegte Frederike Bülck vom TV 1848 Erlangen. Melek Erdogan vom TSV Harburg erreichte Platz neun.

Bei den Schülern A und B dominiert die auswärtige Konkurrenz

Stark besetzt war auch das Feld der Schüler A (Jahrgänge 2012 /2013). Die Starter des TSV Harburg schnitten folgendermaßen ab: Levin Gentner Platz 9, Quinn Ellrich Platz 10, Laura Reinsch und Julian Bock Platz 11 sowie Daniel Weiland Platz 12.

Zügig erfolgte der Start für die Schüler B (Jahrgang 2014 / 2015). Hier vertrat Lena Sitta (TSV Oettingen) den Landkreis Donau-Ries auf dem Podium. Weitere Starter des TSV Harburg: Georg Blaar Platz 8, Maxime Westphal Platz 12 und Maximilian Kristen Platz 13.

Den letzten Einzelstart des Tages hatten die jüngsten Teilnehmer der Altersklasse Schüler C (Jahrgang 2016/2017). Hier gab es ebenfalls eifrige Schlusssprints. Leo Gentner vom TSV Harburg wurde hier Zweiter, Hannah Richter (TSV Harburg) erreichte den dritten Platz. Weitere Starterinnen des TSV Harburg: Bernadette Blaar Platz 6, Jule Gentner Platz 8, Meyra Erdogan Platz 9, Pia Wiedemann Platz 10, Karlotta Treimer Platz 12 und Philippa Nordmo Platz 15.

Mixed-Relay-Staffel als Höhepunkt des Harburger Duathlons

Ein besonderer Moment war der „Kids Fun Run“, bei dem 35 Kinder auf der 800-Meter-Strecke an den Start gingen. Für viele war es das erste Rennen überhaupt. Eltern, Betreuer und Zuschauer feuerten die kleinen Athleten begeistert an. Im Ziel erhielten alle Medaillen und viel Applaus für ihre Teilnahme.

Zügig folgte der Höhepunkt des Tages: Die Mixed Relay. Eine Staffel, bestehend aus einem Jungen und einem Mädchen. Zeitgleich starteten 35 Mädchen, absolvierten einen Miniduathlon und übergaben jeweils an ihren Staffelpartner. Der absolvierte ebenfalls einen Mini-Duathlon und dann das Ganze noch einmal von vorne. Schnell zeigte sich, dass Orange, die Farbe des TSV Harburg, das Feld anführte. Julia Weiland und Nina Mayer übergaben nach ihrem zweiten Rennen fast zeitgleich an Leo Österlein und Joel Westphal auf Platz eins und zwei. Die Jungs an der Spitze machten ordentlich Druck und lieferten ein Foto-Finish.

Die Siegerehrung der Mixed Relay: (von links) Helmut König, Simon Naschwitz, Elisabeth Haupt, Leo Österlein, Julia Weiland, Nina Mayer, Joel Westphal und Jochen Rühl. Foto: Karin Haupt

Voller Stolz ehrten Helmut König und Jochen Rühl ihre Schützlinge: Platz eins erzielten Julia Weiland und Leo Österlein vor Nina Mayer und Joel Westphal sowie Elisabeth Haupt und Simon Naschwitz auf Rang drei. Bei den jüngeren Jahrgängen siegte das Tri-Team Nürnberger Land. Team TSV Harburg 1.6 mit Laura Rieger und Quinn Ellrich erreichte Platz 10, Team TSV Harburg 1.4 mit Melek Erdogan und Levin Gentner erreichte Platz 11.

Kaum Stürze trotz des Regens

Trotz teilweise schwierigen Bedingungen durch die Nässe gab es kaum Stürze oder ernsthafte Verletzungen – die BRK-Bereitschaft Harburg sorgte für eine schnelle Versorgung. Die Zeitnahme wurde wie immer professionell von der LG Märchenwald durchgeführt, und die Absperrung übernahm die Feuerwehr Brünsee.

Ein herzliches Dankeschön ging an den Obst- und Gartenbauverein, alle Helfer, Sponsoren und Unterstützer, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hatten. (AZ)

Alle Ergebnisse sind hier online verfügbar.