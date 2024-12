SC Tapfheim löst das Ticket fürs Endturnier im Kreis Donau

Der SC Tapfheim hat sich für das Futsal-Finale des Fußballkreises Donau am Dreikönigstag qualifiziert - „und will da mit dem gleichen Spaß Fußball spielen wie in Donauwörth“, wie Spielertrainer Stefan Fischer am Ende des mehr als vierstündigen Turniers in der Stauferhalle erklärte. Am Ende war es allerdings knapp gewesen: Nur weil der SCT im direkten Vergleich mit 5:2 gegen die Spielgemeinschaft Ebermergen/Mündling-Sulzdorf die Oberhand gewonnen hatte, landete der Vertreter der Kreisklasse Nord ganz oben auf dem Treppchen.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis