Historischer Bundesliga-Start: Mertingen kämpft tapfer gegen Spitzenteams

Zum historischen, weil ersten Bundesliga-Duell der Luftgewehrschützen von Gemütlichkeit Mertingen gab es gleich eine kalte Dusche. Wobei diese erwartet kalt war, wie Bernd Schröttle auf dem Mertinger Trainerteam angesichts der zwei Niederlagen am Auftaktwochenende sagt: „Wir waren und sind immer noch zuversichtlich und super gut drauf. Denn wir sind uns bewusst, gegen welche Hochkaräter wir in dieser Liga antreten.“ So zeigte Der Bund München dem Aufsteiger gleich mit 5:0 (1985:1963), womit er es in dieser Saison zu tun bekommen würde. „Der Bund ist eben Der Bund. Uns war klar, dass wir da eine gewischt bekommen“, kommentiert Schröttle die Niederlage. Die Laune verderben können die ersten Ergebnisse den überraschend aufgestiegenen Mertingern aber nicht.

Wie stark die Münchner sind, zeigt ein Blick auf die Einzelergebnisse: Die ersten vier Schützen der Landesstädter leisteten sich auf der Olympia-Schießanlage nur sechs Fehler - zusammengenommen. So hatte Marlene Pribitzer auf Position eins gegen die perfekten 400 Ringe von Hanna Bühlmeyer keine Chance, trotz ihrer ebenfalls herausragenden 397 Ringe. Auch Katharina Hafner war auf Position zwei mit 395:398 Ringen unterlegen, ebenso wie Claudia Herr (391:397), Florian Ferner (391:399) und Verena Schröttle (389:391).

Keine Chance gegen die Berufsschützen aus München

„Die Schützen der Münchner auf den Positionen zwei und vier (Ales Entrichel und Maximilian Ulbrich, die Redaktion) sind quasi Berufsschützen, die machen nichts anderes als schießen“, betont der Mertinger Langwaffenboss. Wichtig ist ihm, dass die Leistung seines Teams keinesfalls schlecht war, nur habe diese eben nicht ansatzweise gereicht. „Das 0:5 hätte nicht unbedingt sein müssen, aber wenn wir mit 1:4 oder sogar 2:3 verloren hätten, wäre das für uns schon wie ein Sieg gewesen, denn Der Bund ist einfach zu stark“, erklärt er.

Zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnupperten die Mertinger Gemütlichkeit-Schützen beim Saisonauftakt in München. Foto: Meissner

Im Wettkampf am nächsten Tag bekam es der Aufsteiger mit Eichenlaub Saltendorf zu tun, und auch hier stand am Ende eine Niederlage zu Buche. Mit 1956:1982 zogen die Gemütlichkeitschützen den Kürzeren. Marlene Pribitzer musste sich mit wiederum starken 397 Ringen beugen, da ihre Gegnerin einen Ring mehr erzielte. Auch Claudia Herr (388:395), Sophia Müller (383:396) und Florian Ferner (390:398) unterlagen in ihren Duellen. Den Ehrenpunkt holte Katharina Hafner mit 398:395 Ringen. „Eine super Leistung“, wie Schröttle resümierte. Saitendorf gehöre ebenfalls wie Der Bund München als erfahrenes Bundesliga-Team immer zu den Spitzenteams der Liga.

Gemütlichkeit Mertingen bleibt guter Dinge und peilt ersten Sieg an

Schröttle sieht das Positive in der aktuellen Situation: „Die beiden Klopper sind jetzt weg.“ Am 25. und 26. Oktober stehen die beiden nächsten Wettkämpfe an, auf die sich die Mertinger nun „mit Hochdruck und Freude“ vorbereiten, denn die Stimmung im Team sei weiterhin gut. Zunächst geht es in Thalmassing (Landkreis Regensburg) gegen die SG Endorf, die nach den ersten beiden Wettkämpfen mit ausgeglichener Bilanz von 2:2 im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle steht. Ebenfalls einen Sieg und eine Niederlage erzielte der zweite Gegner der Mertinger am ersten Wettkampfwochenende, das Ausrichterteam Gemütlichkeit Luckenpaint. Das Minimalziel der Nordschwaben ist, einen Sieg zu holen. Doch Schröttle sagt auch: „Zwei Siege wären natürlich besser, aber man muss realistisch bleiben.“