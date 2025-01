Mertinger Schützen verpassen den Bundesliga-Aufstieg knapp

Aufstieg verpasst, Saisonziel trotzdem erfüllt - so lässt sich das Saisonfinale der ersten Luftgewehr-Mannschaft von Gemütlichkeit Mertingen zusammenfassen. Als Tabellendritter der 2. Bundesliga Süd hatten sich die Mertinger für den Aufstiegskampf qualifiziert, da die beiden führenden Teams - FSG der Bund München II und SV Petersaurach II - nicht aufsteigen dürfen, beide Vereine sind in der 1. Bundeliga bereits mit einer Mannschaft vertreten. So ging es für die Mertinger zum Wettkampf nach Großaitingen, wo die Relegation zur Bundesliga Süd stattfand, denn die höchste Klasse der Schützen ist zweigeteilt in eine Nord- und eine Südstaffel. Und erwartungsgemäß ging es beim Wettkampf äußerst eng zu.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis