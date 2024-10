Schützen aus der Region präsentieren sich auf Bezirksebene in Topform

Alle vier Mannschaften aus dem Schützengau Donau-Ries sind mit einem Sieg in die neue Saison der Luftgewehr-Bezirksoberliga gestartet.

Der SG Monheim gelang ein souveräner Auftaktsieg gegen Aufsteiger Unterschöneberg. Auf Position eins standen sich Nadine Schwertberger für Monheim und Tim Leutenmaier für Unterschöneberg entgegen. Auf Serie zwei konnte Schwertberger drei Ringe Vorsprung erkämpfen und am Ende ihren Einzelpunkt mit 387:386 Ringen sichern. Niklas Nigel entschied die zweite Paarung mit der besten Einzelleistung der Partie von 388:380 Ringen für sich. Der Monheimer Karel Kuba fand nicht richtig in Wettkampf und konnte den 372 Ringen seiner Gegnerin nur 371 Ringe entgegensetzen, sodass es 2:1 für Monheim hieß. Matthias Gnugesser war in Topform und ließ seinem Kontrahenten keine Chance. Mit 386:376 Ringen holte er den dritten Einzelpunkt und damit den sicheren Sieg für Monheim. Jens Christ ließ der Unterschöneberger Ersatzschützin keine Chance. Mit 381:368 Ringen gewann er souverän seinen Wettkampf.

Icon Vergrößern Das Monheimer Team fuhr ggen Unterschöneberg den ersten Saisonsieg ein (von links): Nadine Schwertberger, Tim Leutenmaier, Niklas Nigel, Claudia Rolle, Matthias Gnugesser, Thomas Radinger, Karel Kuba, Barbara Scherer, Jens Christ und Gisela Leutenmaier. Foto: Thomas Templer Icon Schließen Schließen Das Monheimer Team fuhr ggen Unterschöneberg den ersten Saisonsieg ein (von links): Nadine Schwertberger, Tim Leutenmaier, Niklas Nigel, Claudia Rolle, Matthias Gnugesser, Thomas Radinger, Karel Kuba, Barbara Scherer, Jens Christ und Gisela Leutenmaier. Foto: Thomas Templer

Bergstettener Schützen werden bei den Buchdorfer Adlerschützen aufgenommen

Mit einem klaren Sieg gegen die HSG Oettingen starteten die Adlerschützen aus Buchdorf in die neue Rundenwettkampfsaison. Nach der Auflösung der Sportschützen Bergstetten konnte die Mannschaft, in der fast ausschließlich Buchdorfer Schützen vertreten sind, von den Adlerschützen übernommen werden.

Auf Setzplatz eins war Annalena Eder mit 377 Ringen gegen den Michael Beutel jedoch chancenlos, der mit 391 Ringen den einzigen Einzelpunkt für die HSG Oettingen erkämpfte. Buchdorfs Lara Schlipf entschied ihr Duell mit 381:380 Ringen ganz knapp für sich. Nicht weniger spannend war der Wettkampf auf Setzplatz drei. Hier traten Markus Schlipf und Sabine Beutel gegeneinander an und sorgten mit gleichen 371 Ringen für das erste Stechen der Saison. Schlipf sicherte sich mit einer 10,3 den Sieg und somit den zweiten Einzelpunkt für die Buchdorfer. An Position vier gewann Nadine Sailer mit 372:365 Ringen den nächsten Punkt für die Adlerschützen. Den 4:1-Sieg machte Katrin Frey auf Position fünf komplett, die mit 378 Ringen gegen den Oettinger Neuzugang Jan Weigl mit 372 Ringen.

Icon Vergrößern Die Buchdorfer Luftgewehrschützen setzten sich gegen das Oettinger Team durch (von links): Sabine Beutel, Annalena Eder, Lara Schlipf, Michael Beutel, Christoph Sailer, Nadine Sailer, Katrin Frey, Jan Weigl, Aylina Sailer und Markus Schlipf. Foto: Marco Pfeifer Icon Schließen Schließen Die Buchdorfer Luftgewehrschützen setzten sich gegen das Oettinger Team durch (von links): Sabine Beutel, Annalena Eder, Lara Schlipf, Michael Beutel, Christoph Sailer, Nadine Sailer, Katrin Frey, Jan Weigl, Aylina Sailer und Markus Schlipf. Foto: Marco Pfeifer

Nach dem ersten Wettkampf führt die SG 1858 Monheim vor den Adlerschützen Buchdorf Baierfeld in der Bezirksoberliga Schwaben.

Sulzdorf präsentiert sich in Topform

Auch die erste Mannschaft aus Sulzdorf startete den Rundenwettkampf erfolgreich in der Bezirksliga mit einem Triumph gegen Minderoffingen. Anna Schmid (Sulzdorf) auf Position eins startete gegen die junge Franziska Straub, welche bereits in der ersten Serie eine starke Leistung ablieferte. Konstante Serien konnte sie über den Wettkampf halten, weshalb der Punkt mit 389:378 nach Minderoffingen ging. Sulzdorfs Christian Mayinger für Sulzdorf startete bereits mit deutlichem Vorsprung in den ersten beiden Serien und setzte sich mit 388:375 Ringen klar durch. Seine Teamkollegin Maren Pantle gewann ebenfalls ihr Duell mit 380:369 Ringen. Das engste Match des Abends lieferte sich Nadine Schober (Sulzdorf) und Tina Eichenberger, die nach jeweils 381 Ringen ins Stechen mussten. Dieses entschied Schober für sich. Den Sieg konnten sich somit die Sulzdorfer Schützen mit 3:1 Punkten und 1527:1514 Mannschaftsringen sichern.

Icon Vergrößern Sulzdorf gewann gegen Minderoffingen mit 3:1 (von links): Anna Schmid, Franziska Straub, Nadine Schober, Tina Eichenberger, Christian Mayinger, Ursula Kerle, Maren Pantle und Cornelia Mayer. Foto: Eugen Pantle Icon Schließen Schließen Sulzdorf gewann gegen Minderoffingen mit 3:1 (von links): Anna Schmid, Franziska Straub, Nadine Schober, Tina Eichenberger, Christian Mayinger, Ursula Kerle, Maren Pantle und Cornelia Mayer. Foto: Eugen Pantle

Ebermergen gewinnt erstes Bezirksligaduell der Runde durch Stechschuss

Der Bezirksliga-Rundenwettkampf zwischen Rote Rose Ebermergen und der Schützengilde Hausen-Seglohe war bis zum Letzten Schuss spannend. Die Paarung eins war relativ lang auf Augenhöhe, erst mit der letzten Serie konnte sich Martin Göttler mit 383:381 Ringen durchsetzen. Ähnlich spannend gewann Ebermergens Lorena Eberhart mit 378:373. Nach einem schlechten Start in der Paarung drei für Ebermergen war abzusehen, dass sich Thomas Göttler mit 359:371 Ringen nicht durchsetzen kann. Der Höhepunkte des Abends spielte sich ohne Zweifel bei der Paarung vier ab. Zunächst war Ebermergen mit Wolfgang Göttler vorne, später jedoch holte seine Gegnerin Jessica Mangold auf. Nach der vierten Serie herrschte Gleichstand mit 373 Ringen. Im Stechschuss konnte sich Wolfgang Göttler mit 10:9 Ringen behaupten, gewann dadurch sein Duell und sicherte letztlich den Mannschaftssieg mit 3:0 Punkten für Ebermergen.