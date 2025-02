Winterlust Staudheim beendet die Bayernliga-Saison auf Rang vier

Für die Winterlustschützen aus Staudheim stand das Saisonfinale der Bayernliga im Luftgewehrschießen auf dem Programm. So galt es für das Team, die Reise nach München zu den Königlichen Schützen der FSG Bund München anzutreten. Und dieser ungeschlagene Gegner sollte den Abschlusskampf der Staudheimer darstellen.

Doch zu Beginn standen die Schützen von Römerturm Aufkirch als Gegner am Stand. Die Aufkircher standen vor dem letzten Schießtag schon als Absteiger fest und das machte sie gefährlich. An Platz fünf behielt Jürgen Herde für Staudheim die Oberhand. Er schoss einen souveränen Kampf mit 98-97-96 und absoluten 100 Ringen zum Abschluss, was ihm einen Sieg mit zehn Ringen Vorsprung einbrachte. Sandra Specht (Position 4) erwischte mit einer Sieben einen denkbar schlechten Start in der ersten Serie. Doch mental stark schaffte sie die Rückkehr. Mit insgesamt 390 Ringe brachte sie ein gutes Ergebnis an den Stand, welches Staudheim zum zweiten Einzelpunkt verhalf.

Stefan Lindel auf Setzplatz drei hatte da etwas mehr mit seiner Gegnerin zu kämpfen. Allerdings schaffte auch er es mit zwei Ringen Vorsprung und 383 Ringen, seinen Einzelpunkt zu gewinnen. Auch Michael Sinning, einen Platz davor, hatte seine Gegnerin stets im Griff. Zwar fingen er und seine Gegnerin noch gleich mit 95 Ringen an, doch Sinning zog ab Serie zwei davon. Mit folgenden 98-98 und 96 Ringen gelang ihm sein Sieg mit insgesamt 387:381 Ringen. Nur Jessica Kröpfl an der Spitze der Setzliste musste ihren Punkt abgeben. Die extreme Schnelligkeit ihrer Gegnerin, die in circa 15 Minuten ihr 40-Schuss-Programm absolvierte, machte es Kröpfl sehr schwer. Sie kämpfte, verpasste aber mit ihrer letzten 99er-Serie dann doch knapp das Stechen und unterlag mit 389:390 Ringen. Wie vorab vermutet gewannen somit die Staudheimer mit 4:1 den Wettkampf.

Münchner Schützen lassen Winterlust Staudheim keine Chance

Nach der Mittagspause und zum Abschluss der Saison standen dann die Gastgeber zum Wettkampf bereit. Und auch hier verlief der Kampf so, wie es die Setzlisten im Vorfeld schon hatten erahnen lassen. Auf Position eins bekam es Kröpfl nun mit Ulrich Wessels, einem Schützen mit Bundesligaerfahrung, zu tun. Kröpfl schoss souverän und mit 99-98-98-99 einen außerordentlich guten Kampf. Aber der Münchener zeigte sein Talent und legte einen Ring drauf - er gewann mit 395:394 Ringen. Auch Sinning steigerte sich zum Vormittag. Er zeigte mit viermal 98 und insgesamt 392 Ringen sein Können. Doch auch hier parierte sein Gegner. Sinning unterlag gegen 394 Ringe.

Specht auf Position drei, einen Platz aufgerückt zum Vorkampf, da Lindel pausierte, kam wiederum etwas schlechter in den Kampf. Mit 93-99-98-98 brachte sie es auf 388 Ringe. Gegen die 392 ihres Gegners war das nicht genug. Herde auf Setzposition vier machte es zum Ende hin spannend. Seine Gegnerin schoss mit maximalen 100 Ringen aus, was Herde etwas unter Druck brachte. Doch Herde parierte, lieferte am Ende 388 Ringe ab und das brachte ihm den nötigen Ring Vorsprung ein, der zum Punktgewinn reichte. Auf Platz fünf, für Lindel in die Mannschaft gerückt, ging Ninive Mai an den Start. Sie erwischte einen gebrauchten Tag. Hadernd und nicht richtig im Schießfluss beendete sie ihre Serien mit 375 Ringen und war gegen die 390 Ringe ihres Gegners somit auf verlorenem Posten.

Die Staudheimer beendeten damit die Mannschaftssaison, bereiten sich aber miteinander auf die nun folgende Meisterschaftssaison im Einzeln vor. (AZ)

Bayernliga-Tabelle Team/Einzel/Ringe

1. Kgl. priv. FSG Der Bund Allach III 28:0 58:12 27425

2. SchV Pfeil Vöhringen II 20:8 44:26 27122

3. Hubertus Pobenhausen 18:10 40:30 27098

4. Winterlust Staudheim 18:10 38:32 27150

5. Singoldschützen Großaitingen 16:12 43:27 27198

6. Kgl. priv. FSG Kempten II 8:20 30:40 27051

7. FSG Römertum Aufkirch 4:24 15:55 26766

8. SV Eichenlaub Maria Steinbach 0:28 12:58 26776