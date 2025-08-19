Letzter Flugtag in der Segelflug-Bundesliga steht bevor

Während sich die meisten Menschen am vergangenen Wochenende um Schattenplätze am Baggersee bemühten, kühlten sich die Donauwörther Piloten in der Luft ab – 1500 Meter über dem Meeresspiegel ist es immerhin rund zehn Grad kälter. Aber das war nur der angenehme Nebeneffekt, denn eigentlich ging es den Piloten vom Stillberghof am vergangenen Wochenende noch einmal darum, wichtige Punkte in der Bundesliga zu sammeln, um sich auf den Saisonschluss vorzubereiten.

Mit den Flügen von Jörg Röpling und Copilot Wolfgang Köckeis sowie Bernhard Hämmerl heimste der Club jedoch nur zwei zusätzliche Punkte ein – der dritte Flug von Peter Will fiel aufgrund einer nicht ausreichenden Flugaufzeichnung mittels GPS aus der Wertung, sodass die SFG in der Tabelle auf Platz sieben verbleibt. Für das kommende letzte Wertungswochenende der Bundesligasaison 2025 ist die Taktik somit klar: Da ein Sprung in die „Top Five“ aufgrund des großen Punkteabstands nicht realistisch erscheint, werden die SFG-Ligapiloten alles daran setzen, zumindest Rang sechs zu erreichen, was mit einem Punkt Rückstand durchaus möglich ist. Mindestens jedoch will der Verein wie auch in den Vorjahren die Saison unter den besten zehn Vereinen beenden.

SFG-Pilot Stefan Langer will seinen Weltmeistertitel verteidigen

Wenn am kommenden Sonntagabend die Bundesliga beendet ist, werden die Donauwörther Piloten nicht nur die Bundesliga-Tabelle im Internet aufrufen, sondern gleichzeitig auch die Ergebnisse des ersten Wertungstages beim Sailplane Grand Prix im französischen Saint Auban. Hier treten die SFG-Piloten Stefan Langer und David Bauder an und kämpfen um den Weltmeistertitel der Segelflug-Grand-Prix-Reihe. Stefan Langer ist hier Titelverteidiger.

Die Tabelle der Segelflug-Bundesliga nach Runde 18:

FSC Odenwald Walldürn (BW) 266 Punkte LSV Rinteln (NI) 225 LSV Schwarzwald (BW) 210 SFZ Königsdorf (BY) 180 SFV Bad Wörishofen (BY) 173 FSV Laichingen (BW) 155 SFG Donauwörth-Monheim (BY) 154 LSR Aalen (BW) 150 FK Brandenburg (BB) 149 LSG Hersbruck (BW) 149