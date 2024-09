0:4-Pleite: Ernüchterung bei der SG Münster/Holzheim

Ernüchterung bei der SG Münster/Holzheim nach dem Auswärtscoup in Aichach vergangenes Wochenende: Im Aufsteigerduell der Fußball-Kreisliga Ost gegen die Sportfreunde Friedberg setzte es eine 0:4-Heimniederlage. Damit steht die SG nur knapp über der Abstiegszone auf Rang zwölf. Anders beim TSV Rain II: Der Bezirksliga-Absteiger setzte sich mit 4:1 gegen Klingsmoos durch und durfte sich über den zweiten Saisonsieg und den damit eroberten neunten Rang freuen.

SG Münster/Holzheim – SF Friedberg 0:4 (0:0). Es hatte im ersten Durchgang eher nicht nach Toren an diesem Nachmittag ausgesehen, jede Seite hatte exakt einen Abschluss. Johannes Krabler zielte für die ersatzgeschwächte SG in guter Position drüber (24.), auf der Gegenseite war der Schuss von Julian Zeiske sichere Beute von Heimkeeper Manuel Fuchs.

Nach dem Wechsel schlugen die Gäste aber dann gleich dreifach binnen zehn Minuten zu. Zunächst traf Zeiske nach einer Ecke (49.), dann per Kopf aus acht Metern (54.). Und damit nicht genug, nur zwei Minuten später schlug ein leicht abgefälschter Freistoß hinter Fuchs zum 0:3 (56.) ein. Damit war die Messe gelesen. Symptomatisch war es, dass kurz vor Schluss Manuel Irouschek eine Hereingabe von Mario Heckmeier zum Endstand in die eigenen Maschen lenkte. Zuschauer: 160. (mwe)

TSV 1896 Rain II – SV Klingsmoos 4:1 (2:1). Die U23 des TSV konnte das zweite Spiel in Folge siegreich gestalten. Von Beginn an war die Hanfbauer-Elf spielbestimmend und ging nach einem klasse Spielzug mit 1:0 (9.) in Führung. Torschütze war Leonardo Lucic. Nach der Trinkpause konnte Niklas Mai auf 2:0 (27.) stellen, vorausgegangen wieder ein guter Spielzug über außen. Kurz vor der Pause konnten die Gäste durch einen Konter den Anschlusstreffer durch Patrick Krammer (44.) erzielen.

Nach der Pause war das Spielgeschehen ausgeglichener, doch die Gäste kamen zu keinen nennenswerten Chancen. Wobei auf der Gegenseite die Rainer durch Mai gute Konterchancen liegen ließen. In der 72. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Mai wurde auf die Reise geschickt und vollendete (72.). Klingsmoos vergab durch Vollnhals seine größte Chance. Auf der anderen Seite machte Niklas Mai seinen Hattrick perfekt und stellte auf 4:1 (86.). Zuschauer: 85. (tsv)