SG Münster/Holzheim startet mit neuem Coach in der neuen Liga

Bernhard Schuster ist zurück im Lechgebiet. Nachdem er von 2016 bis 2018 Spielertrainer des SV Münster war und danach - ebenfalls sehr erfolgreich - beim FC Mertingen anheuerte, steht er nun als Coach der SG Münster/Holzheim an der Seitenlinie. Dem seit zwei Jahren bestehenden Zusammenschluss kann er viel Positives abgewinnen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen von beiden Stammvereinen waren durchweg positiv. Als Trainer freut es mich natürlich, dadurch auf viele gute Spieler zurückgreifen zu können. Diese sportliche Basis wäre mit zwei eigenständigen Klubs nur schwer zu erreichen.“ Am Wochenende startet die Spielgemeinschaft in die neue Saison der Kreisliga Ost, in die man bekanntlich über die Relegation eingezogen war. Dabei zählt für Schuster am Ende nur eines.

