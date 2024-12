Das sind die Gewinner des Donauwörther eSPORTcups

Beim dritten eSPORTcup der Sparkasse Donauwörth traten 22 Teams und insgesamt 44 Teilnehmer in mehreren Runden gegeneinander an. Das Besondere für Spieler und Veranstalter: Das Fußball-Turnier an der Konsole wurde dieses Jahr erstmals vor Ort im Sparkassensaal Donauwörth ausgetragen. Die hervorragende Stimmung unter den Teilnehmern sorgte für ein spannendes und hochklassiges Turnier.

Moderiert von Florian von Stackelberg kämpften sich die Teams durch Gruppenphase, Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis ins Finale. Dieses konnte das Team Redzheb Redzheb und Anto Crnov in einem hochklassigen Spiel nach Verlängerung und Elfmeterschießen für sich entscheiden. Neben den spannenden Wettkämpfen standen für alle Teilnehmer das faire Miteinander und der Spaß am Spiel im Vordergrund.

Preise im Wert von 1.000 Euro für drei Gewinnerteams

Die Teams auf den ersten drei Plätzen wurden für ihr Können am Controller mit Preisen im Gesamtwert von 1.000 Euro ausgezeichnet. Die Sparkasse Donauwörth bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern für die gelungene Veranstaltung. (AZ)