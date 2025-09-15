Derby-Remis ist für den TSV Rain I eine „Vollkatastrophe“

Das erste Vereinsduell nach über 27 Jahren wurde gleich zu einem Tischtennis-Krimi: Im Landesliga-Derby zwischen der Zweiten und der Ersten des TSV Rain gab es völlig überraschend keinen Sieger. Mit großem Ehrgeiz und völlig ohne Druck erarbeitete sich die Zweite nach dem ersten Einzeldurchgang sogar eine zwischenzeitliche 4:2-Führung, ehe die Erste zurückkam und wenigstens noch einen Punkt rettete.

Und wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätten nicht Römer/Grob (Rain II) ihr Doppel hauchdünn mit 11:13 im Entscheidungssatz gegen Wittmeier/Klein verloren – parallel dazu setzten sich nämlich Weirich/Simonis (Rain II) mit einem ganz starken Auftritt in vier Sätzen gegen Genz/Nothofer durch. Knappe Satzausgänge prägten auch die ersten Einzel im vorderen Paarkreuz. Während Marco Klein dabei in vier Sätzen Sieger gegen Wolfgang Römer blieb, verlor zeitgleich unerwartet Gerhard Wittmeier ebenfalls mit 1:3 gegen Eduard Weirich. Davon sichtlich beflügelt liefen im hinteren Paarkreuz Thomas Simonis und Andreas Grob zur Hochform auf: Gegen Matthias Nothofer und Jürgen Genz ließen die beiden Akteure der Zweiten keinen einzigen Satz liegen.

Zweite Mannschaft des TSV Rain freut sich über Punktgewinn

So brannte aus Sicht der Ersten beim 4:2-Zwischenstand die Hütte. Wittmeier gelang gegen Römer ein ungefährdeter Erfolg. Knapper verlief die Partie zwischen den beiden Ex-Oberndorfern Weirich und Klein – doch mit 3:1 setzte sich letztlich Marco Klein, an diesem Tag erfolgreichster Akteur der Ersten, durch und glich damit zum 4:4 aus.

Nun kam es auf die letzten Partien im hinteren Paarkreuz an. Der überzeugende Simonis avancierte mit seinem 3:1 über Genz, der nicht zu seinem gewohnten Spiel fand, zum fleißigsten Punktesammler für die Zweite und brachte sein Team nochmals mit 5:4 in Führung. Die Totalblamage aus Sicht der Ersten verhinderte ihr Neu-Kapitän Nothofer mit einem sicheren 3:0-Sieg über Grob.

Gegensätzliche Stimmung in den beiden Rainer Mannschaften

Dennoch war die Stimmung in beiden Teams anschließend sehr gegensätzlich – während die Zweite sich über ihren ersten Landesliga-Punkt sichtlich freute, bezeichnete Jürgen Genz den Punktverlust als „sehr ärgerlich“, Gerhard Wittmeier nannte das Resultat aus Sicht der Ersten gar eine „Vollkatastrophe“. Verständlich, denn auch für das TSV-Flaggschiff geht es in dieser Landesliga-Saison um den Klassenerhalt. (wrö)