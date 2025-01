Keine alltägliche Neuwahl bei den Maurener Schützen

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung beim Schützenverein „Zur Linde“ Mauren standen die Neuwahlen. Wer dabei ein Abnicken jeweils eines zur Wahl stehenden Kandidaten erwartet hatte, wurde überrascht, denn die Kandidaten für mehrere Ämter mussten sich Kampfabstimmungen stellen.

Nach dem Rückblick auf das Vereinsjahr von Schützenmeisterin Silvia Angermeyer-Niering, dem von Schriftführerin Jutta Ziegler verlesenen Protokoll, dem Kassenbericht von Schatzmeister Harald Fürnrohr und einer Zusammenfassung des Schießgeschehens von Sportwart Thomas Hertle ging es mit den Neuwahlen weiter. Nach heutigen Verhältnissen stellten diese fast ein Novum dar.

Neuwahlen bei „Zur Linde“ Mauren: Vorstandsfavoriten gewinnen Kampfabstimmung

Vom zuvor entlasteten Vorstand gab es zu jeder Position einen Wahlvorschlag aus bisherigem Amtsträger oder einer ersetzenden Person. Zur Wahl der beiden Vereinsvorsitzenden ließen sich zur Überraschung der Versammlung je ein Gegenkandidat oder gleich zwei weitere Mitglieder aufstellen. Bei den einzelnen Abstimmungen setzten sich dennoch die vom Vorstand bevorzugten Kandidaten deutlich durch. So wurde Silvia Angermeyer-Niering mit klarer Mehrheit zur ersten Schützenmeisterin wiedergewählt. Durch den Verzicht auf eine Wiederwahl des bisherigen Stellvertreters Reinhold Fürnrohr wurde eine Neubesetzung notwendig. Hier gewann ebenfalls mit Lena Winter die Favoritin der Vereinsfunktionäre unzweifelhaft die Wahl gegen ihre beiden Gegenkandidaten.

Bei den weiteren Posten standen dann nur die von den Vereinsverantwortlichen aufgebotenen Kandidaten zur Wahl, die allesamt einstimmig angenommen wurden. Lediglich beim zweiten Sportwart kam es wieder zur Kampfabstimmung zwischen drei Aspiranten. Dabei setzte sich Ralf Wiedemann als Stellvertreter für den Schießsport durch.

Schützenverein „Zur Linde“ Mauren ehrt seine treuesten Ehrenamtlichen

Bei mehreren Mitgliedern durfte sich der Schützenverein Mauren außerdem für ihre langjährige Treue zum Verein bedanken. Für mindestens 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden acht Personen ausgezeichnet. Für 40 Vereinsjahre wurden Ingrid Eicher, Thomas Hertle und Claus Schreitmüller geehrt. Werner Fürnrohr dürfte für seine über 50 Jahre andauernde Vereinsmitgliedschaft eine Ehrung erhalten. Seit stolzen sechs Jahrzehnten ist Günter Angermeyer bei der „Linde“ und wurde dafür gewürdigt.

Zudem wurde den vier ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern mit einem Präsentkorb und einem Glas mit „Zur Linde“-Wappen und dem Vornamen darauf der Dank für ihre Arbeit in der Vereinsführung ausgesprochen. Von 2003 bis 2024 war Heidi Gruber Beisitzerin, ebenso Marina Winter von 2006 bis 2021 und von 2021 bis 2024 als zweite Schriftführerin. Das Amt des zweiten Schützenmeisters führte Reinhold Fürnrohr tatkräftig von 2006 bis 2024 aus. Mit Abstand am längsten in der Vereinsriege war Johann Burgetsmeier: Von 1982 bis 1985 engagierte er sich als Jugendsportwart. Die Tätigkeit des zweiten Kassenwarts führte Bürgersmeier von 1985 bis 2024 mit Sorgfalt aus. Ferner bedankte sich der Schützenverein bei seinem freiwilligen und unentgeltlichen Wirtschaftsdienst, der seit mehr als 30 Jahren freitags jeden Schießabend mit Getränken und einer Speise bewirtet. Dazu wurden die sieben Mithelfer, die vom Start an dabei waren, besonders hervorgehoben. (AZ)