Zum letzten Spiel des Jahres in der Fußball-A-Klasse Neuburg kam es in Staudheim nicht nur zum Derby sondern auch zum absoluten Spitzenspiel der Liga, das sich so viele Zuschauer anschauen wollten, wie es nur in absoluten Ausnahmefällen in der A-Klasse vorkommt: 320 Zuschauende sahen letztlich das 1:1-Remis zwischen Ligaprimus und Hausherr FC Staudheim und dem SV Bayerdilling.

