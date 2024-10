So will Wörnitzstein bei ungeschlagenen Hollenbachern siegen

Am letzten Spieltag der Hinserie steht dem SV Wörnitzstein-Berg ein echtes Spitzenspiel bevor: Beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer Hollenbach will die Bobinger Elf am Sonntag (15 Uhr) ein Zeichen setzen.

Der TSV Hollenbach spielt bisher eine makellose Saison und hat als einziges Team noch kein Spiel verloren. Zudem stellt Hollenbach mit erst neun Gegentoren die Topdefensive der Liga. „Hollenbach hat die beste Abwehr, das sticht natürlich ins Auge, wenn du in 14 Spielen nur neun Gegentore kassierst. Aber wir können da auch gut mithalten, auch gegen uns ist es nicht leicht, Tore zu erzielen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Die elf Gegentore der Wörnitzsteiner stellen schließlich den zweitbesten Wert der Liga dar.

Vorfreude beim SV Wörnitzstein-Berg vor dem Kräftemessen mit dem Spitzenreiter

Generell freut man sich auf Wörnitzsteiner Seite auf das Kräftemessen mit dem Spitzenreiter: „Wir wollen Hollenbach schon ärgern. Schließlich sind sie aktuell noch ungeschlagen – da ist die Motivation groß, denen die erste Niederlage zuzufügen“, so Schmidbaur. Dass dies enorm schwierig werde, sei klar. „Da treffen zwei defensivstarke Teams aufeinander. Offensiv hat uns Hollenbach was voraus. Ich denke, es wird ein sehr enges Spiel, in dem beide Teams wenig zulassen werden. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die kaltschnäuziger seine Chancen nutzen wird“, so Schmidbaur.

Hollenbach kann mit einem Heimsieg einen direkten Konkurrenten abschütteln, Wörnitzstein kann wiederum mit einem Auswärtserfolg nah an die Spitze heranrücken. „Wir tun alles dafür, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten. Insgesamt spielen wir wieder eine sehr ordentliche Runde, auch wenn wir manche Punkte liegengelassen haben. Trotzdem sind wir stolz auf die Mannschaft“, so Schmidbaur.