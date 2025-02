Das sind Ihre Sportler des Jahres 2024

Egal, ob Handball, Turnen, Schießen oder Schwimmen, der Sport ist in seiner ganzen Vielfalt in der Region vertreten. Grund genug, die besonderen Leistungen zu würdigen. Deshalb haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor einigen Wochen wieder dazu aufgerufen, Vorschläge für unsere Sportlerwahl einzureichen. Etliche Vorschläge gingen bei uns ein und so konnten wir in den vier Kategorien, Sportlerin, Sportler, Nachwuchs und Team, jeweils drei Nominierte festlegen. Rund zwei Wochen lang konnte auf unserer Homepage abgestimmt werden und nun steht das Ergebnis fest. Gewonnen haben zwei Bogenschützinnen, ein Luftgewehr-Schütze und eine junge Fußballmannschaft.

Sportlerin: Die Wahl zur Sportlerin des Jahres der Donauwörther Zeitung war eine relativ klare Angelegenheit. Zunächst lag Western-Reiterin Julia Reicherzer aus Eggelstetten vorne, doch bald schon setzte sich die junge Bogenschützin Lea Meitinger vom FC Mertingen an die Spitze des Votings. Sie gewann letztlich mit 59 Prozent der Stimmen vor Reicherzer mit 32 Prozent und der Tischtennisspielerin Christine Kampfinger mit 9 Prozent. Lea Meitinger sicherte sich 2024 den Bezirkstitel in der Halle, bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften (Recurve Damen) erreichte sie einen starken fünften Rang und reihte sich bei den Deutschen Meisterschaften auf Rang sieben ein. Durch die Wahl zur Sportlerin des Jahres darf sie sich über den zugehörigen Wanderpokal und einen Gutschein des Elektronikmarktes Expert Arndt in Donauwörth freuen, der in diesem Jahr 70. Jubiläum feiert.

Sportler: Besonders eng verlief das Voting zum Sportler des Jahres. Hin und her ging es zwischen Laufsportler Tobias Gröbl, Triathlet Luis Rühl und Luftgewehr-Schütze Stefan Lindel. Am Ende lagen Rühl und Gröbl genau gleich auf mit jeweils 32 Prozent der Stimmen. Stefan Lindel von Winterlust Staudheim setzte sich am Ende mit 35 Prozent der Stimmen durch und darf sich über den Wanderpokal des Sportlers des Jahres freuen sowie ebenfalls über einen Gutschein des Elektronikmarktes Expert Arndt in Donauwörth. Lindel wurde 2024 deutscher Vize-Meister in der Disziplin Luftgewehr, stehend 60 Schuss der Altersklasse Herren II.

Nachwuchs: Auch in der Kategorie Nachwuchs hat eine Bogenschützin die Nase vorne. Die junge Wemdingerin Annika Siebert kann aus dem Wettkampfjahr 2024 einen zweiten Platz bei den Europameisterschaften der IFAA vorweisen. Das beeindruckte auch die Leser unserer Zeitung bzw. die User auf unserer Website. Mit starken 63 Prozent der Stimmen gewinnt Annika Siebert den Wanderpokal der Nachwuchssportlerin des Jahres und darf sich ebenfalls über einen Gutschein von Expert Arndt in Donauwörth freuen. Auf Rang zwei landete die junge Turnerin Emma Bauch aus Sulzdorf mit 27 Prozent der Stimmen vor Volleyballer Hendrik Faber vom VSC Donauwörth mit 10 Prozent der Stimmen.

Team: Eine glänzende Saison haben im vergangenen Jahr die Fußballer aus der C-Jugend der SG Donau-Lech, bestehend aus jungen Kickern des FC Marxheim/Gansheim und der SG Feldheim/Genderkingen, gespielt. Das Team schaffte in dieser Spielzeit den Aufstieg in die zweithöchste Fußball-Jugendliga, die Bezirksoberliga Schwaben - und das ungeschlagen. Das soll belohnt werden, mit 52 Prozent der Stimmen gewinnt die junge Mannschaft die Wahl zum Team des Jahres. Sie darf zudem ein Jahr lang den Wanderpokal hüten und erhält einen Gutschein des Bistros Mexx in Donauwörth. Mit 28 Prozent der Stimmen wurde bei der Wahl die Mannschaft des SC Tapfheim Zweiter vor der ersten Kegelmannschaft des TSV Rain mit 21 Prozent.