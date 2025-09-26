SpVgg Altisheim-Leitheim trennt sich von Trainer Philipp Göttler

Die SpVgg Altisheim-Leitheim und Trainer Philipp Göttler gehen getrennte Wege. Zwischen dem Übungsleiter des Kreisklassen-Teams und der Mannschaft habe es laut Sport-Vorstand Harald Seuberth „nicht mehr zu hundert Prozent gepasst“. Dies habe man deutlich an den vergangenen zwei Spieltagen gesehen, weshalb der Verein nun die Konsequenzen zog.

Die Spielvereinigung hatte zuletzt gegen den SC Tapfheim eine herbe 0:4-Pleite kassiert, auch in der Woche zuvor stand in Pfaffenhofen letztlich eine 1:3-Niederlage zu Buche. Mit fünf Punkten steht das Team derzeit in der Kreisklasse Nord 2 nach fünf Spieltagen auf Rang zehn. Nur zwei Zähler trennen die SpVgg von der Abstiegszone. „Nicht nur die Ergebnisse haben enttäuscht, sondern vor allem die Art und Weise, wie man sich verkauft hat“, erklärt Seuberth auf Nachfrage. Dies versuche man nun beim nächsten Spiel am Samstag, 27. September, (17 Uhr) in Höchstädt zu ändern. Die Mannschaft wolle dann eine andere Einstellung an den Tag legen.

Wer wird Trainer der SpVgg Altisheim-Leitheim?

Das Training übernimmt laut dem Funktionär momentan Sportlicher Leiter Manuel Steidle, an Spieltagen Seuberth selbst. „Wir sind bemüht, schnell einen Nachfolger zu finden und sind bereits in Gesprächen. Wir sind Philipp aber trotz alledem sehr dankbar für seine Arbeit, er hat hier in einer schwierigen Lage übernommen, wodurch wir 2024 den Klassenerhalt sichern konnten“, sagt Seuberth. (sut)