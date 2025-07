Herren der SpVgg Riedlingen krönen Saison mit erneuter Meisterschaft

Für die Tennis-Abteilung der SpVgg Riedlingen geht der vergangene Sonntag vermutlich in die Geschichtsbücher ein. Noch nie zuvor hat eine Tennis-Mannschaft des Vereins den Aufstieg in die Südliga 1 geschafft. Dabei konnte sich die Mannschaft von Kapitän Johannes Lang im letzten Saisonspiel letztendlich deutlich mit 7:2 gegen den Tabellendritten TSV Burtenbach durchsetzen. Für einen weiteren Grund zum Feiern sorgte in Harburg auch die 2. Herrenmannschaft. In einem denkbar knappen Spiel gewann das Team mit 5:4 und hält damit ein Jahr nach dem Aufstieg die Klasse.

Herren, Südliga 2 SpVgg Riedlingen - TSV Burtenbach 7:2. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen steht für die erste Herrenmannschaft am Ende die verdiente Meisterschaft in der Südliga 2. Damit geht auch die gemeinsame Reise der Mannschaft - bestehend aus Markus Probst, Manuel Schneider, Sebastian Seiler, Johannes Lang, Samuel Jung Elias Jung und Sebastian Lang - zu Ende, die bereits mit dem Aufstieg im vergangenen Jahr, spätestens aber mit dem Trainingslager im Frühjahr begann. Im entscheidenden letzten Saisonspiel gegen den Tabellendritten aus Burtenbach waren erneut voller Einsatz und eine konzentrierte Leistung ausschlaggebend für den Sieg.

Festzumachen war diese Leistung besonders im Spiel der beiden „Einser“ Markus Probst gegen Karl Reichard. Probst setzte sich hierbei in einem nervenaufreibenden Match mit 6:4, 7:6 gegen den Spieler mit der höchsten Leistungsklasse in der Südliga 2 durch. Nach der 4:2-Führung in den Einzeln dominierten die Riedlinger dann alle drei Doppel und konnten so recht deutlich gewinnen. Entsprechend groß war die Freude über den Sieg und damit verbunden über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Südliga 1.

Herren, Südliga 3 TSV Harburg - SpVgg Riedlingen II 4:5. Grund zu feiern hatten am Sonntag auch die Herren II. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison war für die Mannschaft von Beginn an das Ziel „Klassenerhalt“ ausgegeben. Mit einem nervenaufreibenden 5:4-Sieg in Harburg konnte dieses Ziel bereits einen Spieltag vor Schluss fixiert werden. Eines bereits vorweg: An Spannung fehlte es keinesfalls auch deshalb, weil auch für die Gästemannschaft ein Sieg im Kampf um den Nichtabstieg wichtig war und so stand es nach den Einzeln denkbar knapp 3:3. Passend zum Verlauf des gesamten Tages wurde das Match dann auch im Match-Tiebreak entschieden. Das Doppel Timo Mitlehner/Thomas Oesterer konnte sich hierbei mit 4:6, 7:6, 10:5 durchsetzen und damit den Punkt zum Endstand einfahren. Am kommenden Sonntag findet das letzte Spiel der Saison zu Hause gegen den TC Rot-Weiß Nördlingen III statt, der bereits vor dem Spiel als Absteiger feststeht. Für Riedlingen spielten: Tobias Liedl, Martin Lang, Timo Mitlehner, Thomas Eisenbarth, Christian Eisenbarth und Thomas Oesterer.

Damen, Südliga 3 SpVgg Riedlingen - TC Buchdorf II. Direkt im Anschluss an das Meisterschaftsspiel der Herren fand das letzte Saisonspiel der Damenmannschaft in der Südliga 3 gegen die Zweitvertretung des TC Buchdorf statt. Dabei konnte sich die Mannschaft letztendlich recht souverän mit 8:1 durchsetzen und sich damit einen starken dritten Tabellenplatz sichern. In den Einzel- und Doppelpaarungen konnten fast ausschließlich klare Siege gefeiert werden. Für die Riedlinger Damen spielten an diesem Wochenende: Katharina Hörmann, Franziska Leinfelder, Anna-Lena Hörmann, Nicole Oesterer, Sonja Hinterholzer und Angela Bader. Nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison und so startet bereits in wenigen Wochen die Mixed-Runde für die SpVgg Riedlingen. Dabei spielen in Vierer-Teams jeweils zwei Herren und zwei Damen. (AZ)