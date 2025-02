Tagmersheimer Stockschützen machen den Aufstieg perfekt

Mit zehn Mannschaften hat in Haunstetten die Kreismeisterschaft der Klasse A im Stockschießen auf Eis stattgefunden. Der SV Tagmersheim, vertreten durch Sebastian Riedl, Thomas Koch, Marcel Eichhorn, Jürgen Litzl und Torsten Litzl, belegte am Ende den zweiten Platz, der zum Aufstieg in die neu zu gründende Bezirksklasse berechtigt.

Mit einem Sieg und einer unnötigen Niederlage startete man ins Turnier. Zwei weitere Siege bis zum Aussetzer steigerten das Selbstvertrauen. Es folgten drei weitere Erfolge für die Tagmersheimer, ehe gegen den Turniersieger TSV Kühbach ein gerechtes Unentschieden folgte. Mit dem Sieg im vorletzten Spiel konnte bereits vorzeitig der zweite Platz und somit der Aufstieg gesichert werden. Das letzte Spiel wurde dann noch mangels nötiger Konzentration verloren.

Stockschützen des SV Tagmersheim lassen den Abstieg von 2023 hinter sich

Nach einer mehr als drei Monate dauernden Vorbereitung war dieser Erfolg für alle Schützen der verdiente Lohn. Nach dem Abstieg im Jahr 2023, darf sich der SVT nächstes Jahr wieder eine Klasse höher versuchen. Beeindruckend war auch die Leistung des Siegers TSV Kühbach, der mit drei Jugendlichen am Start war. (AZ)