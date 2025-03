Ehrungen, Spenden, Fußball-Fusion: Viel los beim SV Eggelstetten

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Eggelstetten blickte Vorsitzender Stefan Wersinger vor zahlreichen Mitgliedern und Gästen auf das vergangene Jahr zurück. Wersinger berichtete vom größten Highlight des Jahres 2024, dem Festwochenende zum 75. Vereinsjubiläum Ende Mai. Trotz des Dauerregens und Hochwassers fiel das Fazit des Festes durchwegs positiv aus und es konnte sogar ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden.

Wersinger sprach auch die anhaltende Hochwasserthematik am Vereinsheim Eggelstetten an, die sowohl der Fußballsparte als auch der Gemeindeverwaltung Sorgen bereitet. Dazu würden noch einige Maßnahmen zwischen Verein und Gemeinde geklärt. Positiv für den SVE ist neben dem von Dominik Dietrich (Vorstand Finanzen und Mitgliederverwaltung) dargelegten ausgezeichneten Kassenstand auch die steigende Mitgliederzahl. 36 neue Mitglieder konnten 2024 im Verein begrüßt werden.

Patrick Krejtschi gab einen Überblick der Aktivitäten der Jugendmannschaften der SG Bäumenheim, Eggelstetten und Oberndorf. Aktuell sind 158 Spielerinnen und Spieler der SG im Spielbetrieb. Trotz großer Anstrengung der Jugendleiter befindet sich aktuell aber keine A-Jugend und nur eine B-Jugend im Spielbetrieb, wie Krejtschi ausführte.

Anhaltender Spielermangel begründet die Fusion mit dem VfB Oberndorf

Über das Sportjahr der Seniorenmannschaften berichtete Spartenleiter Josef Schefstos. Anhaltender Spielermangel mache die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs mit beiden Seniorenmannschaften immer schwieriger. Deswegen informierte Schefstos die Anwesenden über die vereinbarte Fusion der SVE Fußballmannschaften mit dem VfB Oberndorf zur SG Oberndorf/Eggelstetten ab der kommenden Spielzeit 2025/2026. Alexander Kühling, stellvertretender Vorsitzender des SVE, teilte hierzu auf Nachfrage mit, dass die Fusion beschlossen sei, Details aber noch geklärt werden müssten (ausführlicher Bericht folgt).

Fitness-Spartenleiter Dominik Wontka berichtete von den Renovierungsarbeiten der Fitness-Räume im Erdgeschoss der alten Schule in Eggelstetten, was die Vereinsmitglieder zusätzlich aktiv hielt. So wurden seit Oktober 2023 bei 48 Arbeitseinsätzen insgesamt beträchtliche 3000 Arbeitsstunden an Eigenleistung eingebracht. Am 14. Juni sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein und die offizielle Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Insgesamt konnte die Fitnesssparte mit mehreren Spendenaktionen über das gesamte vergangene Jahr einen Betrag von 1.750 Euro für wohltätige Zwecke sammeln.

Hannelore und Evi Kühling für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

In der Sparte Turnen gibt es neben den Senioren-Kursen auch die für Kinder und Jugendliche. Die Übungsleiterinnen trainieren hier insgesamt circa 140 Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren in fünf Gruppen. Diese konnten am alljährlichen Gaukinderturnfest beachtliche Erfolge erzielen.

Anschließend folgten die Ehrungen vieler langjähriger Mitglieder. Dabei wurden unter anderem Hannelore und Evi Kühling für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt und ihre Verdienste für den Verein hervorgehoben. Hannelore Kühling gründete einst die Kinderturnsparte. Evi Kühling war über Jahrzehnte als Übungsleiterin und im Vorstand aktiv. Eine außergewöhnliche Leistung für den Verein stellen auch die 1973 gepfiffenen Fußballspiele durch Schiedsrichter Hans Heckel dar. Für diese wurde er bereits vom BFV geehrt. Die Verantwortlichen des SVE zeigten sich sehr stolz darauf, solch einzigartige Persönlichkeiten im Verein zu haben. (AZ)