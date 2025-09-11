SV Wörnitzstein-Berg trifft auf geballte Offensivkraft

Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg empfängt am Freitag, 12. September, den offensivstarken TSV Dinkelscherben. Der Respekt ist groß, das Selbstvertrauen auch. Drei Punkte sind das Ziel.
