SV Wörnitzstein-Berg fordert TSV Dinkelscherben: Kampf gegen starke Offensive!

Fußball

SV Wörnitzstein-Berg trifft auf geballte Offensivkraft

Wörnitzstein empfängt am Freitagabend in der Bezirksliga den TSV Dinkelscherben. Dieser hat gefährliche Spieler in seinen Reihen. Wie der Plan des SVW aussieht.
Von Patrick Widinger
    |
    |
    |
    Für das Wörntizsteiner Team von Spielertrainer Michael Panknin (in Rot) lief es zuletzt in der Bezirksliga wieder besser.
    Für das Wörntizsteiner Team von Spielertrainer Michael Panknin (in Rot) lief es zuletzt in der Bezirksliga wieder besser. Foto: Szilvia Izsó

    Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg empfängt am Freitag, 12. September, den offensivstarken TSV Dinkelscherben. Der Respekt ist groß, das Selbstvertrauen auch. Drei Punkte sind das Ziel.

