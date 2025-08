Herbe 0:5-Pleite für den SV Wörnitzstein-Berg

Der SV Wörnitzstein-Berg erwischte einen völlig gebrauchten Freitagabend und musste mit einer herben 0:5-Niederlage der Fußball-Bezirksliga im Gepäck die Heimreise aus Haunstetten antreten.

Die Partie war kaum angepfiffen, da lag die Panknin-Elf bereits zurück. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld gelangte ein Steilpass zu Kerem Cakin, der SVW-Ersatztorwart Robin Klinger aus spitzem Winkel zum 1:0 überwand (6.). Der SVW versuchte danach, ins Spiel zu kommen, hatte aber immer wieder große Probleme gegen die offensivstarken Haunstettener, während eigene mögliche Gelegenheiten meist im Ansatz verpufften. Nach einer halben Stunde folgte schließlich das 2:0, als ein tückischer Eckball ohne Berührung ins Netz flog. Kurz vor dem Seitenwechsel verhinderte zwar der Pfosten das nächste Gegentor, doch die darauffolgende Ecke führte der TSV Haunstetten mit einer starken Variante aus, an dessen Ende Daniel Kohlbach zum 3:0-Pausenstand abschloss.

SV Wörnitzstein-Berg gelingt der Ehrentreffer trotz Chancen nicht

Nach einigen Wechseln zur Pause konnte der SVW dem Druck der Heimelf etwas standhalten und wehrte sich nun gegen die Niederlage. Doch bereits in der 50. Minute unterlief der Panknin-Elf der nächste individuelle Fehler, den Kerem Cakin dankend annahm und zum vierten Treffer einschob. Zwar hatte der SVW gute Möglichkeiten zum Ehrentreffer, doch sowohl Dominik Marks per Kopf (65.) als auch Maximillian Bschor (89. Minute) nach schöner Einzelleistung scheiterten an starken Paraden des Heimtorwarts Maximilian Lenz. Zwischen diesen beiden Aktionen besorgte Mert Avan in der 73. Minute mit dem 5:0 den Endstand.

Der Auftakt in die neue Spielzeit gestaltet sich für den SVW nach dem personellen Umbruch somit weiterhin als schwieriges Unterfangen, jedoch besteht bereits am kommenden Mittwoch beim TSV Wertingen die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte einzufahren. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Klinger, Habersatter, Dietrich, Hoser (59. Erckmann), Bauer (46. Morasch), Bschor, Schmidbaur, Panknin (59. Hirsch), Tänzer (46. Kopp), Marks, Färber (46. Musaeus)