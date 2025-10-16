SV Wörnitzstein-Berg macht das Kreisderby zum „Spieltag der Herzen“

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge musste der SV Wörnitzstein vergangene Woche in Gersthofen mal wieder eine Niederlage einstecken. Das 0:4 war am Ende deutlich. „Die Niederlage war unverdient, wenn auch am Ende etwas zu hoch“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Das Spiel sei aber bereits abgehakt, schließlich stehe das Landkreisderby im Donauwörther Stauferstadion gegen Nördlingen vor der Tür. Am Freitag, 17. Oktober, erwartet der SVW um 19 Uhr den Rivalen aus dem Ries - zuvor gibt es eine besondere Aktion.

„Eigentlich ist es ein klassisches Derby gegen einen Verein aus dem Nachbarort, aber in der Bezirksliga hat so ein Duell im gleichen Landkreis natürlich trotzdem seinen besonderen Reiz und natürlich auch einen hohen Stellenwert. Und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Schmidbaur. Die alte Rivalität im Sport zwischen Donauwörth und Nördlingen sieht man beim SVW allerdings nicht. Vielmehr begegne man sich sportlich mit dem nötigen Respekt. „Nördlingen ist technisch gut ausgebildet, aber eine sehr junge Truppe. Wir müssen die Körperlichkeit an den Tag legen, die es in solchen Spielen braucht, dann bin ich zuversichtlich, dass die Punkte bei uns bleiben“, so Schmidbaur.

Einnahmen vom Spiel des SV Wörnitzstein-Berg gegen Nördlingen II werden gespendet

Der SVW nutzt das prestigeträchtige Fußball-Spiel der Bezirksliga nun für eine besondere Aktion, den „Spieltag der Herzen“. Bevor der Kampf um wichtige Punkte mit dem Anpfiff beginnt, gibt es noch eine Spendenübergabe, denn der SV Wörnitzstein-Berg hat sich im Vorfeld für das Gemeinwohl eingesetzt: „Wir haben am Freitag einen Spendenspieltag. Konkret heißt das, dass wir vor dem Spiel einen Scheck an den Verein „Kinder wollen leben, spielen, lachen!“ übergeben. Oberbürgermeister Jürgen Sorré wird ein Grußwort sprechen. Die Einnahmen vom Eintritt werden ebenfalls gespendet.“ Der SVW setzt damit ein Zeichen, sich auch über den Sport hinaus zu engagieren.