SV Wörnitzstein-Berg: Es reicht nur zum Remis gegen das Schlusslicht

Nach Wochen, in denen die Formkurve bei der Panknin-Elf wieder nach oben zeigte, war am Freitagabend die Zweitvertretung des FC Gundelfingen zu Gast im Donauwörther Stauferpark. Beim Blick auf die Tabelle erwarteten viele einen Sieg des SV Wörnitzstein-Berg, es sollte am Ende jedoch anders kommen.

Die Hausherren, bei denen Juli Kopp in die Startelf rotierte, nahm das Spiel sofort in die Hand und es entwickelte sich das erwartete Spiel: die Wörnitzsteiner mit viel Ballbesitz in der Offensive, Gundelfingen tief in der eigenen Hälfte. So kam es in der Anfangsphase zu mehreren guten Abschlussmöglichkeiten der Hausherren durch Schmidbaur, Bschor und Omerbegovic. Auch ein scharf getretener Freistoß konnte entschärft werden. Gundelfingen bekam jedoch immer ein entscheidendes Bein dazwischen und konnte einen frühen Rückstand verhindern und konnte sich mit zunehmender Spieldauer mehr ins Spiel kämpfen.

FC Gundelfingen II durch schnelle Konter gefährlich

Die Konter der Gäste waren durch die schnellen Außenspieler immer wieder gefährlich. Wenn die Abwehrreihe der Hausherren überspielt worden war, konnten sie sich immer wieder auf einen gut aufgelegten Torhüter verlassen. So auch bei einem abgefälschten Freistoß, als ein Gundelfinger Stürmer frei zum Abschluss kam. Jedoch war Bojic dann machtlos, als sich die Gundelfinger kurz vor der Halbzeitpause über ihre linke Seite in den Sechzehnmeterraum kombinierten und mithilfe des Innenpfostens zur bis dato etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Führung trafen (42.).

Nach der Halbzeitpause war ein dann ein ausgeglichenes Spiel, indem beide Mannschaften Spielanteile hatten. Die Panknin-Elf hatte viel Ballbesitz, während die Gäste aus Gundelfingen versuchten über Konter gefährlich zu werden. Der Ausgleich fiel dann nach einem individuellen Fehler der bis dato gut verteidigenden Gundelfinger Hintermannschaft. Zausinger eroberte gegen einen Gundelfinger Verteidiger im Spielaufbau den Ball und behielt im direkten Duell mit dem Torhüter die Nerven - 1:1 (56.).

Wörnitzsteins Spielertrainer vergibt Chance zur Führung

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach guter Ablage von Färber hatte Spielertrainer Panknin die Führung auf dem Fuß, verzog jedoch beim Direktversuch. Gegen Ende hin hatte Gundelfingen jedoch die besseren Chancen: erst rettet Bojic stark, nachdem die Gundelfinger einen Konter gut ausgespielt hatten, dann hatten die Hausherren Glück, dass der Schiedsrichterassistent die Fahne hob, als Gundelfingen ein Tor bejubelte.

Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel im Stauferpark, welches die Hausherren gerne mitnehmen. Die nächste Chance für einen Dreier hat die Panknin-Elf bereits am kommenden Freitag, wenn der VfR Jettingen im Stauferpark zu Gast ist. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Bojic, Hoser, Morasch, Bauer, Bschor (77. Färber), Schmidbaur, Panknin, Omerbegovic, Hirsch (67. Marks), Zausinger, Kopp (46. Dietrich) - Trainer: Panknin Zuschauer: 140.