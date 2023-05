Eurodance in Belgien: Bäumenheim tanzt sich zur Vize-Europameisterschaft

Diese 600-Kilometer-Anreise hat sich gelohnt: Tänzerinnen und Tänzer aus Bäumenheim holen bei der Europameisterschaft in Belgien Platz zwei.

Diese Reise nach Belgien hat sich gelohnt. Bei der Eurodance 2023 sicherte sich die Showtanz-Formation des Carneval-Clubs Bäumenheim (CCB) in Zonhoven den Titel als Vize-Europameister. Zur 600 Kilometer langen Reise mit einem vollbesetzten Bus brachen die Sportlerinnen und Sportler bereits am Samstagmittag auf, übernachteten in Stollberg und kamen am Sonntagmittag am Austragungsort an.

Da ist das Ding: Diesen Pokal räumten die Show-Tänzerinnen und -Tänzer aus Bäumenheim in Belgien ab. Foto: CCB

Mit dabei im Bus waren auch die Tänzerinnen und Tänzer der Cats aus Huisheim, die sich ebenfalls für das Turnier qualifiziert hatten. Gegen 22.30 Uhr war die Bühne frei für Bäumenheim. „Es war ein fast perfekter Tanz, den wir in Belgien gezeigt haben!“ freut sich Trainer Tobias Frey. Die Stimmung vor hunderten Zuschauern bei einer Europameisterschaft werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl nie vergessen. (AZ)