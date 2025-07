Buchdorfs Herren triumphieren von der Couch aus

Über einen Meistertitel zum Abschluss der Tennis-Saison durfte sich der TC Buchdorf freuen, und das - wie man so schön sagt - von der Couch aus.

Herren 40, Südliga 2. Zwar hatten die Herren 40 des TCB bereits am vorherigen Wochenende ihr letztes Spiel, jedoch blieb es dieses Wochenende noch spannend, da die Meisterschaft der Buchdorfer noch von den Ergebnissen der anderen Mannschaften abhing. Alles verlief nach Plan und die Herren 40 dürfen sich über den Platz an der Tabellenspitze freuen.

Juniorinnen 18, Südliga 3 TC Buchdorf – TC Marxheim II 4:2. Den Platz in der Tabellenmitte sicherten sich die Juniorinnen mit ihrem Sieg gegen den TC Marxheim II. Leni Schiele und Johanna Böing siegten klar in zwei Sätzen, während Teresa Kraus und Lilli Mecklinger beide verloren. Sah es nach den Einzeln ausgeglichen aus, sollte das Spiel in den Doppeln entschieden werden. Unerwartet deutlich gelang es den Mädels, beide Doppel für die Buchdorfer zu holen und damit den Gesamtsieg zu ergattern.

Herren 30, Südliga 3 TC Buchdorf – FC Tandern 4:5. Das letzte Saisonspiel ging denkbar knapp verloren. Markus Mecklinger auf der Eins schlug sich wacker, musste sich dann letztendlich in zwei Sätzen geschlagen geben. Bernd Braun, Gregor Fischer und Thomas Huber verloren ebenfalls, Frank Böing gewann klar, er stellte hierbei auch noch den Vereinsrekord im Vorhandslice-Spielen ein. Der Buchdorfer „Most Improved Player“ der Saison, Michael Raila, stellte nach seinem Sieg den Zwischenstand 2:4 her.

Frank Böing und Tom Stebner holten sich klar den Doppelerfolg, Alfred Haunstetter und Michael Raila verließen siegreich nach dem Match-Tiebreak den Platz und die Chance auf den Mannschaftssieg lag nun bei Bernd Braun und Thomas Huber. Nach großem Kampf und Einsatz kippte der Match-Tiebreak nach Tandern und die Gäste hatten Grund zu feiern. Nichtsdestotrotz hat die heuer neuformierte Mannschaft eine überragende Saison gespielt.

Buchdorfer Damen beenden Tennis-Saison mit Niederlage

Damen, Südliga 2 TC Buchdorf – BSC Unterglauheim 3:6. Im letzten Saisonspiel ging es für die Damen I nur noch um eine bessere Platzierung in der Tabelle. Gegen die Damen aus Unterglauheim konnten lediglich Heike Schiele und Lisa Reiner in den Einzeln punkten. Birgit Liebhäuser, Isabella Haunstetter und Sandra Fischer verloren in zwei Sätzen. Für einen ausgeglichenen Start in die Doppel hätte Julia Förster sorgen können, die sich nach einem langen spannenden Spiel jedoch 16:18 im Match-tiebreak geschlagen geben musste. Für einen erfolgreichen Saisonabschluss wären nun drei Doppel-Siege notwendig gewesen, dieser Traum ging jedoch nicht in Erfüllung. Auch hier punkteten lediglich Schiele/Reiner. Die Doppel von Liebhäuser/Schlosser und Haunstetter/Liebhäuser gingen klar an die Gegner. Somit schließen die Damen die Saison auf Platz fünf der Tabelle ab.

Damen II, Südliga 3 SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf 8:1. Bei den Damen II sah der letzte Spieltag ebenfalls nicht so rosig aus. Nach verspätetem Start hatten die Buchdorfer Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. So gingen die Einzel von Selina Kraus, Svenja Landes, Czesch Lena, Sandra Rembold und Selina Holzmann teils klar an die Gegner, damit war die Niederlage bereits nach den Einzeln besiegelt. Susanne Mittl erkämpfte den Ehrenpunkt für den TCB, da auch alle Punkte in den Doppelspielen auf Riedlinger Seite blieben. (AZ)