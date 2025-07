Aufatmen beim TC Rot-Weiß Rain: Teams sichern die Klasse

Durchatmen beim TC Rot-Weiß Rain. Mit ihren Siegen in den Endspielen am letzten Spieltag der Tennis-Saison haben sich sowohl die Herren in der Südliga 3 als auch die Herren 30 in der Südliga 1 den Klassenerhalt gesichert.

Die Herren 30 gingen das Derby in Mertingen mit der besten Aufstellung und zwei Verstärkungen über die Spielgemeinschaft mit den Herren 40 des TC Marxheim an. Die vorentscheidenden vier Punkte in den Einzeln holten Matthias Lübbert (Nummer 1/7:5, 4:6, 10:7), Stefan Niedermayer (2/6:0, 6:2), Manuel Schmidkunst (3/6:4, 6:2) und Hermann Waas (5/6:2, 6:0). In den Doppeln spielten Lübbert/Alexander Habermeyer (6:1, 6:2) den Siegpunkt ein, ehe auch Niedermayer/Schmidkunst im Einserdoppel mit 7:5, 7:6 gewannen. Mit 6:8 Punkten belegen die Rainer damit den sechsten Platz.

Herren des TC Rot-Weiß Rain sichern Rang drei

Die Herren verbesserten sich durch das 8:1 am letzten Spieltag gegen Westendorf in der Südliga 3 sogar noch auf den dritten Platz. Wie ausgegelichen diese Gruppe war, verdeutlicht die Tatsache, dass die Rainer mit einer Niederlage als Tabellenletzter abgestiegen wären. Entsprechend der Bedeutung der Partie waren die Gastgeber von Mannschaftsführer Ridvan Celik auch aufgestellt und eingestellt worden. Nach klaren Siegen von Markus Erdt, Stefan Niedermayer, Manuel Schmidkunst, Tonio Stirnweiß, Julian Glashauser und Stefan Reiter stand es nach den Einzeln bereits 6:0. In den Doppeln erhöhten Erdt/Glashauser und Schmidkunst/Joachim Sauer, ehe den nie aufgebenden Gästen im letzten Doppel der verdiente Ehrenpunkt gelang.

Am letzten Spieltag verloren die Rainer Damen in Pöttmes und beendeten die Saison in der Südliga 2 nach der knappen 4:5-Niederlage auf Platz vier. Daniela Schmidkunst erkämpfte sich nach starker Leistung ihren Punkt im Einzel. Auch Katharina Müller siegte nach tollem Kampf. Den dritten Punkt steuerte Marina Erdt bei. Den vierten Punkt holte das Doppel Simone Reiter/Erdt. Trotz überragender Doppel-Leistung von K. Müller/Judith Faig mussten die Rainerinnen die Überlegenheit der Spitzenspielerin der Gastgeber anerkennen und den entscheidenden Punkt abgeben.

Midcour-Team ist Meister der Südliga 2

Einen ebenfalls erfolgreichen letzten Spieltag absolvierten Tonio Stirnweiß und Julian Glashauser. Beide siegten im Einzel und gemeinsam im Doppel. Gemeinsam mit den Junioren des TC Harburg siegten sie gegen den FC Gundelfingen 6:0 und belegten in der Südliga 2 den tollen zweiten Platz.

Ebenfalls erfolgreich waren die Bambini II in Unterglauheim. Jonas Lanz, Luis Huber, Jakob Niedermayer und Eren Celik siegten mit 4:2 und belegen vor ihrem letzten Spiel den dritten Platz.

Mit 6:0 gewann das Midcourt-Team in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Burgheim das letzte Saisonspiel gegen Inchenhofen und durfte über die Meisterschaft in der Südliga 2 jubeln. Dem Team gelang dabei das Kunststück, dass es in seinen sechs Partien weder ein Einzel noch ein Doppel verlor. (AZ)