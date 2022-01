„Egozentrisch und narzisstisch“

Das Verhalten von Novak Djokovic im Vorfeld der Australian Open sehen Aktive und Funktionäre kritisch. Wie die Vereine in der Region mit den geltenden Corona-Regeln umgehen.

Eigentlich wollte Novak Djokovic in Australien um seinen 21. Grand-Slam-Titel kämpfen. Mit neun Siegen ist der Serbe derjenige, der das Turnier am häufigsten gewonnen hat. Nun hat der 34-Jährige schon vor den Australian Open die Chance auf einen Erfolg eingebüßt. Weil der ungeimpfte Weltranglistenerste am Sonntag vor dem Bundesgericht mit dem Einspruch gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung seines Visums endgültig scheiterte, kann er nicht an den Start gehen.

Der Kreisvorsitzende Hannes Hingst aus Harburg findet es aus sportlicher Sicht schade, dass Djokovic nicht bei dem Turnier in Australien dabei ist: „Der Sport leidet darunter, das ist klar. Offen ist, ob Djokovic oder die Australier Fehler in der Sache gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass beide nicht fehlerfrei agiert haben.“ Bei so einem wichtigen Turnier als Weltranglistenerster zu fehlen, „verfälscht die Sache auch“, findet Hingst. Er erklärt: „Es wäre etwas anderes, wenn er wegen einer Verletzung fehlen würde. So kann er fit nicht teilnehmen.“ Ein Urteil, wer in dieser Sache recht habe, möchte sich der Kreisvorsitzende nicht erlauben. „Ich denke, da ist man zu weit weg. Wer da welche Fehler gemacht hat, möchte ich von hier aus nicht sagen“, betont Hingst.

Den deutschen Hoffnungsträger Alexander Zverev sieht er derweil unter den besten vier Startern. „Das Halbfinale ist, denke ich, drin. Ob es für ganz vorne reicht, wage ich zu bezweifeln. Ein Turnier hat auch immer ein paar überraschend starke Sportler parat, die einen Lauf starten“, sagt Hingst. Beim Auftakt in Melbourne am Montag schlug Zverev bereits in seinem ersten Spiel seinen Landsmann Daniel Altmaier.

Auf regionaler Ebene hoffe und glaube der Harburger, dass es „im Sommer wieder normal laufen wird“. Die aktuelle Winterrunde dagegen gehe etwas mit gedrückter Stimmung über die Bühne, da manche Teams wegen der Unsicherheit oder der Auflagen nicht dabei sein können, so der Kreisvorsitzende. Hingst erklärt: „Das ist nicht immer leicht umzusetzen und zu verstehen, daher ist die Stimmung bei manchen schon etwas gedämpft.“

Auch Markus Erdt, Aktiver beim TC Donauwörth, hat die Geschehnisse rund um den Serben zuletzt aufmerksam verfolgt. Er sagt: „Es ist ein Thema, das natürlich in der Tennisszene diskutiert wird. Wir freuen uns auf die Australian Open, weil es der Jahresauftakt ist.“ Bei der Causa Djokovic betrachtet Erdt zwei Aspekte. Zum einen den sportlichen: Schließlich sei der Serbe „ein toller Tennisspieler“. Erdt betont: „Deshalb ist es schon schade, wenn so einer fehlt. Aber auf der anderen Seite ist er an der ein oder anderen Stelle doch etwas zu egozentrisch und narzisstisch veranlagt.“

Durch die aktuelle Konstellation sieht er nun eine große Chance für Alexander Zverev. „Wenn er das Turnier jetzt gewinnt, kann er im Februar die Nummer eins werden. Das wäre schon eine neue Dimension in Deutschland und es würde auch unserem Sport einen gewissen Push geben“, glaubt Erdt.

Der TC Donauwörth spielt derzeit eine Winterrunde, bei der auch zuletzt in Pöttmes die 2G-plus-Regelung gegolten habe. Erdt betont, dass diese Vorgaben in seinem Klub kein Problem seien: „Es gibt diese Regeln und wir halten uns alle daran. Bei uns ist das für keinen einzigen Spieler ein Problem. Generell ist das Einhalten von Regeln und das Fair-Play im Tennis ein hohes Gut, weil wir auch keinen Schiedsrichter haben und uns bei Punktspielen vertrauen müssen.“

Beim TC Mertingen sind die aktuellen Regeln ebenfalls kein Problem. Jugendwart Mario Stein sagt: „Auch wir haben gerade überhaupt keine Probleme, weil alle geimpft sind. Deswegen kommen wir auch mit den Vorgaben zurecht.“ Das Verhalten des Weltranglistenersten Djokovic rund um die Australian Open kritisiert er ebenfalls, auch mit Blick auf dessen Vorbildfunktion: „Schlimmer könnte es für die Jugend eigentlich nicht sein. In meinen Augen hat er die Akzeptanz verloren. Aber da kann sich jeder selbst eine Meinung darüber bilden, ich möchte niemanden etwas vorwegnehmen.“ Alexander Zverev traut Stein auf jeden Fall zu, das Turnier zu gewinnen. „Natürlich hat er das Zeug, um am Ende zu gewinnen. Aber es können auch andere das Rennen machen“, sagt Stein.

Auch der Zweite Vorsitzende des TC Buchdorf, Johannes Dippner, blickt derzeit gespannt auf die Australian Open und traut Zverev dort eine gute Platzierung zu. „Ich denke, er ist schon ganz vorne dabei“, sagt Dippner. Die Geschehnisse rund um Djokovic bezeichnet er als „vogelwild“ und betont: „Ich finde es schon richtig, was die Regierung dort gemacht hat. Man kann nicht eigene Leute aussperren und sagen, sie dürfen nichts mehr machen, während er sich aufführen kann, wie er will.“ Von dem her sei es durchaus richtig, wie dort vorgegangen worden sei, findet der Funktionär des TC Buchdorf.

Im eigenen Verein sei die Umsetzung der Regelungen hingegen schon manchmal schwierig, aber es werde konsequent auf alles geachtet. Auch wenn es „nicht immer ganz einfach sei, alles aufrechtzuerhalten“, laufe es unter den Umständen dennoch ganz gut, schildert Dippner.