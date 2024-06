TC Wemding: Punktspielbilanz durchwachsen wie das Wetter

Das Tennis-Wochenende verläuft aus Wemdinger Sicht nicht ganz rund. Die Herren I kassieren die erste Niederlage. Doch es gibt auch Lichtblicke.

Die Herren I des TC Wemding haben am vergangenen Wochenende den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen müssen. Damit waren sie nicht allein, auch die Damen I und beide Bambini-Teams steckten Niederlagen ein. Erfolge steuerten dafür die Herren III im Derby gegen Wechingen sowie die U15 bei, während die Landesligadamen 30 nach Spielunterbrechung in Pfaffenhofen noch die Chance auf einen Sieg haben, wenn am 22. Juni weitergespielt wird.

Die Landesligadamen 30 konnten ihr Auswärtsspiel beim TC Paffenhofen/Ilm wegen einsetzenden Regens nicht zu Ende spielen. Nach den Einzeln stand es durch Siege von Katja Wittner, Kathrin Fackler, Marion Buchta und Johanna Agne 4:2 für Wemding. Anna Sefranek und Tina Frank mussten sich ihren Gegnerinnen geschlagen geben. Das Dreierdoppel Buchta/Agne verlor in zwei Sätzen. Die beiden abgebrochenen Doppel werden am 22. Juni fortgesetzt, wobei den Wemdingerinnen schon ein Erfolg zum wichtigen zweiten Saisonsieg reichen würde.

TC Wemding: Damen I und Herren I müssen sich geschlagen geben

Wemdings Damenmannschaft verlor das Spitzenspiel beim TC Tagmersheim klar mit 1:5. Theresa Schneid, Stella Ströbele und Marie Mair unterlagen klar in zwei Sätzen, Noemi Xalter musste sich erst im Match-Tiebreak mit 5:10 geschlagen geben. Nur das Doppel Schneid/Mair war für Wemding erfolgreich.

Die Herren I konnten daheim gegen den TC Hausen nicht in Bestbesetzung antreten. Noch dazu musste Michael Romano nach dem ersten Ballwechsel verletzt aufgeben. Nur Maxi Lechner und Florian Sefranek gewannen ihre Einzel. Beim 2:4-Zwischenstand hätte man alle drei Doppel gewinnen müssen, was aber nur den Paarungen Tobias Frank/Michael Tuffentsammer und Florian Sefranek/Andreas Zech gelang. Maxi Lechner/Seppi Hennemann mussten sich dem starken Dreierdoppel geschlagen geben. Somit holten sich die Wemdinger Herren mit 4:5 ihre erste Saisonniederlage.

U15-Mannschaft schafft gegen Airbus Donauwörth den ersten Saisonsieg

Die Herren III gewannen hingegen das Donau-Ries-Derby gegen den SV Wechingen deutlich mit 5:1. Peter Haller, Klaus Osterrieder und Andreas Fackler entschieden ihre Matches jeweils in zwei Sätzen für sich, Patrick Hofmann jedoch musste die Überlegenheit seines Gegners anerkennen. Osterrieder/Hofmann beherrschten das Einserdoppel, J. Tuffentsammer/Fackler gewannen nach verkorkstem ersten Satz dann noch klar mit 6:0 und 10:4.

Für die U15-Mannschaft gab es bei der Airbus HC SG Donauwörth den ersten Saisonsieg. Leonie Bretzger, Joshua Pfefferer und Paul Leinfelder gewannen ihre Einzel, nur Victoria Göttler musste auf Position eins klein beigeben. Zusammen mit Miruna Ciobanu holte sie aber im Doppel den entscheidenden Punkt zum 4:2-Gesamtsieg für den TC Wemding.

Wemdings Tennis-Bambini müssen Niederlagen verkraften

In Deiningen hatte die Bambini-1-Mannschaft beim 1:5 keine Erfolgschance. Nur Antonio Göttler gewann sein Einzel. Benedikt Merk, Lena Schörger und Victoria Leinfelder verloren jeweils in zwei Sätzen. Schörger/Leinfelder gaben sich erst im Match-Tiebreak geschlagen. Die zweite Bambini-Mannschaft schaffte gegen den TC Hausen auf der Huisheimer Anlage durch Siege von Anna Baier und Sarah Pfefferer einen spannenden 2:2-Zwischenstand, Verena Dollinger und Rebecca Zech verloren jeweils in zwei Sätzen. Die vier Jungs aus Hausen sicherten aber in den Doppeln ihren 4:2-Gesamtsieg. (AZ)