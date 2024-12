VSC Donauwörth: Unter Schmerzen zum Sieg

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist dem Tischtennis-Damenteam des VSC Donauwörth ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Südwest gelungen. Mit 6:4 behielten sie gegen den Post SV Augsburg absolut verdient die Oberhand.

Nachdem Olthues/Kampfinger gegen Richter/Miller völlig chancenlos mit 0:3 unterlagen, war der Fünfsatzerfolg von Langner/Gritzner über Lippe/Kurth umso wichtiger. Die Einzel verliefen zunächst ausgeglichen. Hart erkämpfen musste sich Petra Olthues ihren knappen Sieg im Entscheidungssatz gegen Miller, nachdem sie bereits 0:2 hinten gelegen und auch im dritten Satz erst spät die Wende in der Partie zu ihren Gunsten geschafft hatte. Zwei glatte 0:3-Niederlagen setzte es für Christine Kampfinger gegen Richter und Annette Langner gegen Kurth. Ein souveräner 3:1-Erfolg von Andrea Gritzner gegen Lippe brachte den 3:3-Zwischenstand.

Annette Langner kämpft für den Sieg des VSC Donauwörth

Zwei nicht unbedingt erwartete Dreisatzsiege gelangen Petra Olthues gegen Richter und Christine Kampfinger gegen Miller und dies brachte die Vorentscheidung zum 5:3. Kurz sah es sogar nach einem möglichen 7:3-Sieg aus. Denn Annette Langner biss die Zähne trotz starker Schmerzen im Handgelenk zusammen und bezwang Lippe in vier Sätzen, was bereits den Siegpunkt für den VSC bedeutete. Auch Andrea Gritzner schien bereits auf der Siegerstraße, aber nach gutem Spiel bis zur 2:1-Satzführung riss plötzlich der Faden und ihr gelang nicht mehr viel, sodass sie am Ende ihrer Gegnerin Kurth zum Sieg gratulieren musste.

Dies trübte aber keinesfalls die Freude im Team über diesen wichtigen Sieg. Nächstes Wochenende geht es ins Allgäu zu den letzten beiden Vorrundenspielen in Heising und Dösingen, wo man auf jeden Fall Punkte mit nach Hause bringen will. (AZ)