Zwischen Traumkulisse und Belastungsgrenze: So erlebte Luis Rühl die WM in Wollongong

Ein starker internationaler Auftritt für Luis Rühl: Der 19-jährige Athlet aus Harburg belegte bei den Triathlon-Weltmeisterschaften an der australischen Stadt Wollongong einen hervorragenden 26. Platz in der Juniorenklasse – und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen in seinem letzten Rennen als Junior.

Bereits Anfang Oktober flog der Harburger mit der deutschen Nationalmannschaft nach Australien, Wollongong liegt etwa 100 Kilometer südlich von Sydney - damit sich die Athleten an die klimatischen Bedingungen und an die Zeitumstellung gewöhnen können. Triathlon gehört in Australien zu den Volkssportarten - entsprechend werden die Veranstaltungen zelebriert. Einer WM würdig begann die Großveranstaltung mit dem Einmarsch der Nationen und der Vorstellung der Athleten. Neben dem Juniorenrennen wurden dort auch in allen anderen Klassen die weltbesten Triathleten gesucht

Anspruchsvolle Radstrecke fordert ihren Tribut von den Athleten

Die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) verlangte den Teilnehmern bei sommerlichen Bedingungen alles ab. Rühl zeigte schon beim Schwimmen im Pazifik eine gute Leistung und konnte sich in der Spitzengruppe etablieren. Die wunderschöne aber anspruchsvolle Radstrecke - sie führt viermal am Wahrzeichen von Wollongong vorbei - verlangte den Athleten alles ab und forderte ihren Tribut.

Die Radstrecke verlangte Luis Rühl und auch den anderen Athleten alles ab. Foto: Jochen Rühl

Nach dem Radfahren wechselte Rühl als 20. auf die Laufstrecke. Wie schnell an der internationalen Spitze gelaufen wird, verdeutlicht die Zeit des französischen Siegers (Tristan Douche) von 14:58 Minuten. Mit einer Laufzeit von 16:28 Minuten konnte sich Luis Rühl im vorderen Drittel des Starterfeldes platzieren.

Luis Rühl: „Saison, die mental für mich nicht ganz einfach war“

„Ich bin nicht gerade zufrieden mit meinem Rennen“, sagte Rühl nach dem Zieleinlauf. „Es war schon eine sehr lange Saison, die mental für mich nicht ganz einfach war. Aber hier in Australien bei einer Weltmeisterschaft am Start zu stehen – das fühlt sich richtig gut an, vor allem als Abschluss meiner Juniorenzeit.“ Rühl hatte sich durch seinen fünften Platz bei der Europameisterschaft für die WM qualifiziert. Trainiert wird er von seinem Heimcoach Johnny Zipf, die unmittelbare WM-Vorbereitung lag zudem in den Händen von Bundestrainer Frank Heimerdinger: „Luis konnte mit Platz 26 nicht ganz an sein Ergebnis bei der Junioren-EM anknüpfen. Das zeigt, wie hoch das Leistungsvermögen insbesondere an der Spitze ist.”

Mit dem Rennen in Australien endet Rühls Zeit in der Juniorenklasse – ab der kommenden Saison wird er in der U23-Kategorie und perspektivisch in der Eliteklasse starten. Die WM war damit nicht nur ein Abschluss, sondern zugleich ein Ausblick auf das, was sportlich noch kommen kann. (AZ)