TSV Bäumenheim schlägt sich wacker gegen den Ex-Landesligisten

Am Ende gab es zwar den erwarteten Sieg für den TSV Niederraunau, doch die Handballer des TSV Bäumenheim zeigten in ihrem ersten Saisonspiel eine starke Vorstellung. Sie konnten den klar favorisierten Gästen 35 Minuten lang Paroli bieten und das Spielgeschehen in der Anfangsphase sogar bestimmen.

Ohne vier Stammspieler hatte Trainer Dennis Michalke improvisieren und mit einem ungewohnten Kader antreten müssen. Doch in den ersten Minuten rieb sich doch der ein oder andere die Augen, denn es bot sich nicht wie vermutet eine Lehrstunde gegen den Landesliga-Absteiger. Die Schmuttertaler zeigten von Anfang an eine konzentrierte Leistung und lagen nach 13 Minuten mit 6:2 vorn. Doch nach etwa 20 Minuten war auch die Mannschaft aus Niederraunau auf Betriebstemperatur: Sie leistete nun mehr Widerstand, konnte Tor um Tor aufholen und schließlich auch den Ausgleich erzielen (8:8). Danach lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit schön herausgespielten Toren und die Partie konnte von den BOL-Männern aus Bäumenheim bis zum 13:13-Pausenstand offengehalten werden.

TSV Niederraunau zeigt in der zweiten Hälfte seine Qualität

Doch wie zu befürchten war, schalteten die Gäste in der zweiten Halbzeit einen Gang höher und zeigten ihre Qualität. Nach den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte merkte man nun doch das Fehlen der Stammspieler und die Konzentration ließ auch langsam nach. Vom 16:20 bauten die Gäste ihre Führung über 18:24 auf 21:28 komfortabel aus und wurden nun ihrer Favoritenrolle gerecht. Doch über die gesamten 60 Minuten boten die Bäumenheimer eine mehr als ansprechende Leistung, die so nicht zu erwarten gewesen war.

„Ein großer Dank gilt wie immer auch unseren Fans und vor allem der Ostkurve, die uns wieder fantastisch unterstützt haben“, konstatierte Trainer Michalke. „Die tolle Atmosphäre in der Schmutterhalle gibt immer noch ein paar Extrapunkte in Sachen Motivation. Das ist schon etwas Besonderes hier in Bäumenheim“, so der Übungsleiter.

TSV Bäumenheim kann auf seine Leistung aufbauen

Unterm Strich steht zwar eine 26:36-Niederlage zu Buche, aber auf eine solch solide Leistung kann der TSV Bäumenheim aufbauen. Somit verspricht es, eine spannende Saison in der Bezirksoberliga zu werden. Nächste Woche steht ein spielfreies Wochenende für die erste Männermannschaft des TSV an, bevor es am 28. September dann gegen den Vizemeister der Vorsaison von der HSG Lauingen-Wittislingen geht. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Johannes Wittgen (im Tor) – Dennis Ott (3), Mark Krebs (3), Jan Vogler (1), Dominik Grob (1), Manuel Brandt (1), Luka Veljovic (3), Benedikt Strobel, Jago Heinisch (4), Lukas Hurle (2), Udo Kasten und Marek Husty (8/3)