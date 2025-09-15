TSV Bäumenheim zieht im Heimspiel den Kürzeren

Das spielfreie Wochenende des TKSV Donauwörth nutzte der SV Wörnitzstein-Berg II, um sich mit einem Sieg an die Spitze der A-Klasse Nord 2 zu setzen. Dahinter rangiert Amerdingen, das beim TSV Bäumenheim erfolgreich war. Der SV Kaisheim errang im Kellerduell in Unterringingen den ersten Saisonsieg.

A-Klasse Nord 2, TSV Bäumenheim - SG Amerdingen/Hohenaltheim 1:3 (1:1). Bevor der Anpfiff ertönte wurde für den verstorbenen TSV-Ehrenvorstand Volkmar Geier noch eine Gedenkminute eingelegt. Schnell lag der TSV zurück: Mit einem etwas glücklichen Treffer ging Amerdingen durch Manuel Gast in Führung (1.). Bäumenheims Andre Lackner scheiterte kurz darauf freistehend an Gästekeepr Elias Plohmann. Doch sieben Minuten später gelang Bäumenheims Leon Utz mit einem direkt verwandeltem Eckball der 1:1-Ausgleich. Weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten blieben zunächst ungenutzt. Nach dem Wiederanpfiff drängte Bäumenheim auf den Führungstreffer. Plötzlich riss gegen Mitte der zweiten Hälfte bei den Schmuttertalern der Faden, sie luden die Gäste quasi zu Konterchancen ein. So in der 89. Minute, als die Amerdinger durch Manuel Gast zum 1:2-Führungstreffer kamen. Bäumenheim lief erneut in einen Konter, der mit einem Strafraumfoul unterbunden wurde (90+3). Den darauffolgenden Elfmeter setzte Benedikt Mühlbacher unhaltbar zum 1:3 in die Maschen. Der Schiedsrichter bekam in der Nachspielzeit einiges zu tun, er musste vier Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten zücken, wodurch zunächst Luca Thum (Amerdingen/90.+3) und dann Kevin Bumberger (Bäumenheim/90.+6) das Spielfeld verlassen musten. Zuschauer: 120. (tsv, AZ)

A-Klasse Nord 2, FC Marxheim-Gansheim - Eintracht T.R.B. 1:1 (1:0). Bereits in der 9. Minute brachte Alexander Schütz die Heimelf in Front. Matthias Lechner gelang jedoch nach der Pause der Ausgleich (57.). Weitere Bemühungen blieben unbelohnt. Zuschauer: 85. (AZ)

A-Klasse Nord 2, SV Wörnitzstein-Berg II - SG Eggelstetten - Oberndorf II 6:2 (2:1). Die Gäste gingen nach 18 Minuten durch Linus Zschocke in Führung, doch diese hatte nur fünf Minuten bestand. Mit Toren von David Märtins (23.) und Kevin Denes (45+1) drehte der SVW die Partie. In der zweiten Hälfte bauten Pablo Martin Puerto (63.), Tom Wiedemann (68.) und zweimal Ludwig Wanner (71., 78. FE) die Heim-Führung aus. Das 6:2 durch Gästespieler Simon Schröttle war nur noch Ergebniskosmetik. Zuschauer: 110. (AZ)

A-Klasse Nord 2, TSV Unterringingen - SV Kaisheim 2:4 (0:3). Der SV Kaisheim stellte gleich in der Anfangsviertelstunde auf 0:3 (0:1 Tim Willsch, 7. Minute; 0:2 Marcel Seifert, 9. Minute; 0:3 Markus Hell, 16. Minute). Bis zur Halbzeit versuchten die Unterringinger zwar den Anschluss zu schaffen, jedoch ohne Erfolg. In der zweiten Hälfte gelang Lukas Mittring (1:3, 63.) und Jochen Mittring (2:3, 70.) die Anschlusstreffer, jedoch kamen diese zu spät. Den Schlusspunkt setzte Philipp Müller mit dem 2:4 (90.). In der Nachspielzeit sah Philipp Müller noch Gelb-Rot (Kaisheim, 90.+5). Zuschauer: 75. (tsv)

A-Klasse Augsburg Nord, SG Münster/Holzheim II - SG Thierhaupten/Baar II 4:3 (3:1). Ein Derby mit vier Nachbarorten - das gab es in dieser Konstellation noch nie, aber die neue A-Klasse Nord macht es möglich. Das bessere Ende hatte dabei die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Donau-Ries für sich, die lange wie der sichere Sieger aussah, am Ende aber doch zittern musste. Die frühe Führung der Hausherren durch Manuel Kefer glich Jonas Mayr aus, ehe Christoph Gietl und Philipp Fetsch per Doppelschlag kurz vor der Pause auf 3:1 für Münster/Holzheim stellten. Den vermeintlichen Deckel drauf machte Michael Raba nach einer knappen Stunde. Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen durch Erwin Schreiner (71.) und Florian Schuster (84.) zurück. Und wenn die Partie noch etwas länger gelaufen wäre, dann wäre auch der Ausgleich wohl noch im Bereich des Möglichen gewesen. Zuschauer: 50. (mwe)