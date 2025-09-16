Cheftrainer, Ausländer, Gegner: Vieles neu für Monheims Zweitliga-Turner

Eines wird in der Turnabteilung des TSV Monheim seit jeher großgeschrieben: der Teamgeist. Und diesen dürfen die Turner nach den bislang geleisteten Einzelwettkämpfen nun wieder zelebrieren, denn am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison der 2. Bundesliga. Diesmal startet das Monheimer Männer-Team in der Nordstaffel der Liga, welche eine ganze Reihe an unbekannten Gegnern offeriert. Nicht die einzige Neuerung, mit der die Mannschaft des TSV in den anstehenden sieben Wettkämpfen zurechtkommen muss. Doch auch bei den Jurastädtern selbst hat sich einiges verändert. Ein Überblick.

