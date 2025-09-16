Icon Menü
„TSV Monheim: Neue Saison der 2. Bundesliga mit frischen Talenten und Herausforderungen“

Turnen

Cheftrainer, Ausländer, Gegner: Vieles neu für Monheims Zweitliga-Turner

Der TSV startet in die Saison der 2. Bundesliga im Kunstturnen - mit einem deutschen Vizemeister in seinen Reihen. Welche Schwierigkeiten auf das Team zukommen.
Von Stephanie Anton
    •
    •
    •
    Anton Bulka kehrte mit einer Silbermedaille von den deutschen Meisterschaften zurück - und hält dem TSV Monheim weiterhin die Treue.
    Anton Bulka kehrte mit einer Silbermedaille von den deutschen Meisterschaften zurück - und hält dem TSV Monheim weiterhin die Treue. Foto: Szilvia Izsó

    Eines wird in der Turnabteilung des TSV Monheim seit jeher großgeschrieben: der Teamgeist. Und diesen dürfen die Turner nach den bislang geleisteten Einzelwettkämpfen nun wieder zelebrieren, denn am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison der 2. Bundesliga. Diesmal startet das Monheimer Männer-Team in der Nordstaffel der Liga, welche eine ganze Reihe an unbekannten Gegnern offeriert. Nicht die einzige Neuerung, mit der die Mannschaft des TSV in den anstehenden sieben Wettkämpfen zurechtkommen muss. Doch auch bei den Jurastädtern selbst hat sich einiges verändert. Ein Überblick.

