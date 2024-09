TSV Monheim: „Ich bin zuversichtlich, dass wir punkten können“

Der TSV Monheim hatte ein schwieriges Auftaktprogramm in der Kreisliga Nord und vergangene Woche in Reimlingen den ersten Punkt eingefahren. Wie würden Sie den Saisonstart zusammenfassen und welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

SEBASTIAN SCHNEIDER: Es war uns klar, dass es eine Herausforderung wird und es nicht so weiterläuft wie letzte Saison. Das Tempo und die Spielstärke in der Kreisliga sind auf einem höheren Niveau, zudem wird körperbetonter gespielt. Und daran müssen sich meine Spieler gewöhnen. Dennoch hatten wir mit Ausnahme unseres bisher einzigen Heimspiels gegen Oettingen in jedem Spiel die Chance etwas mitzunehmen. Wir sind glücklich, dass uns dies jetzt endlich vergangene Woche in Reimlingen gelungen ist. Wir analysieren die Spiele, sprechen darüber und lernen dazu. In den Trainingseinheiten arbeiten wir hart und konzentriert daran, uns weiter zu verbessern. Die Jungs nehmen das super an und sind voll dabei.

